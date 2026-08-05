LAFC vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 5 de agosto, partido de fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

En el arranque de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026, en uno de los compromisos más llamativos del torneo, Chivas visita la cancha del Estadio BMO de Los Ángeles con el LAFC.

Ubicados en la segunda posición de la Conferencia Oeste con 34 puntos, los angelinos arrastran una inercia ofensiva demoledora, respaldada por recientes victorias contundentes ante rivales de peso.

En la otra cara de la moneda se presenta el Guadalajara, que busca consolidar su juego tras un inicio con altibajos en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El Rebaño Sagrado apenas suma cuatro unidades en tres jornadas, producto de un tropiezo inicial ante Toluca, una victoria mínima sobre Juárez y un sufrido empate reciente en su visita a Puebla.

Te puede interesar: Nashville vs León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY miércoles 5 de agosto, partido de fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Alineaciones LAFC vs Chivas

LAFC: POR CONFIRMAR

Chivas: POR CONFIRMAR

Te puede interesar: Johan Vásquez regresó a Italia tras el Mundial y no la está pasando nada bien con su equipo

Pronóstico LAFC vs Chivas

De acuerdo con el portal de la Leagues Cup, el conjunto dirigido por Gabriel Milito parte como favorito con una probabilidad de vencer a LAFC del 41%, y el empate con un 26% (no hay empates; si el partido se mantiene igualado en los 90 minutos, el partido se resuelve en tiros penales, con un punto para el perdedor y dos para el vencedor). La probabilidad de que los angelinos ganen el partido es de un 35%.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Juego del Apertura 2026 es pospuesto por mal clima