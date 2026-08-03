HORA EXACTA para ver el Santos Laguna vs América, juego de la jornada 1 de del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

La Liga Femenil BBVA cierra oficialmente la actividad de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 este lunes 3 de agosto con un atractivo y contrastante duelo en la Comarca Lagunera. Las Guerreras de Santos reciben en la cancha del Estadio Corona al vigente campeón y uno de los máximos contendientes del circuito, el Club América, en punto de las 19:06 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo llegan los equipos?

Santos Laguna Femenil: El cuadro albiverde afronta este compromiso con la firme misión de dejar atrás el complicado torneo anterior, donde finalizaron en la parte baja de la tabla general. Para cambiar drásticamente el rumbo deportivo, la directiva ratificó en el banquillo al director técnico Jhonathan Lazcano y estructuró una profunda renovación en su plantilla con 10 incorporaciones. Entre las altas destacan elementos como Laveni Vaka, Sarina Villa, Maried Rodríguez y Ariatna Dorantes, buscando formar un bloque competitivo que logre hacerse fuerte como local desde el arranque de la campaña.

Club América Femenil: Las Águilas se presentan en territorio ajeno tras firmar un año histórico y levantar el trofeo de Campeón de Campeonas. El conjunto dirigido por el español Ángel Villacampa inicia la defensa de su corona con algunas ausencias obligadas debido a convocatorias internacionales, pero mantiene una columna vertebral sólida. Las azulcremas arriban con la jerarquía, el talento individual y el característico arsenal ofensivo que las posiciona como favoritas para sumar sus primeras tres unidades fuera de casa.

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Datos del encuentro: