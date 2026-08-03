Partidos que se jugarán HOY lunes 3 de agosto de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Este lunes 3 de agosto, la cartelera de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil presenta un menú futbolístico de alto voltaje con tres compromisos que prometen emociones de principio a fin, comenzando desde temprano en la capital potosina hasta el cierre estelar en el norte del país.

¡Pumas arrasa en Juárez! Goleada universitaria con hat-trick incluido

Atlético de San Luis vs. Toluca (10:00 hrs)

El duelo en el Estadio Libertad Financiera tuvo que ser reprogramado debido a las intensas tormentas eléctricas registradas en suelo potosino el domingo. Con el terreno de juego en condiciones y la seguridad garantizada, las potosinas reciben a unas Diablas que estrenan proyecto táctico. El San Luis buscará hacer valer su localía ante un Toluca siempre incómodo en fase regular.

Atlante vs. Necaxa (15:45 hrs)

En la tarde, los reflectores apuntan al Estadio CAR Atlante - Cancha 1, donde el histórico Atlante Femenil hace su presentación oficial en el circuito. Las Potras se miden ante unas Centinelas del Necaxa que intentarán arruinar el debut azulgrana y sumar sus primeros tres puntos como visitantes.

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Santos Laguna vs. América (19:06 hrs)

Para bajar el telón de la primera fecha, el Estadio Corona albergará uno de los choques más esperados del día. Las Guerreras de Santos Laguna reciben a las vigentes campeonas, las Águilas del América, equipo que llega con la consigna de imponer jerarquía desde la Fecha 1 y comenzar con el pie derecho la defensa de su corona. Santos, por su parte, apuesta a la fortaleza de la Comarca para dar la sorpresa.

