La HORA EXACTA para ver Estados Unidos vs Australia, partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de los Estados Unidos disputa este viernes 19 de junio su partido de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ante su similar de Australia en la cancha del Estadio de Seattle.

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Hora exacta del partido de Estados Unidos vs Australia

Los Estados Unidos buscan asegurar el primer lugar de su grupo cuando se enfrenten este viernes 19 de junio a su similar de Australia en la cancha del Estadio de Seattle en donde los dirigidos por Mauricio Pochettino buscan asegurar la cima de su grupo.

El conjunto estadounidense llega de golear a Paraguay en su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, mientras que Australia también empezó con el pie derecho con un triunfo ante Turquía.

Estados Unidos se enfrentará a Australia en la Copa Mundial de la FIFA 2026|MexSport

La Selección de los Estados Unidos disputará su segundo partido del Grupo A ante Australia en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, este viernes 19 de junio en donde buscará avanzar a la siguiente ronda.

El equipo de Mauricio Pochettino sorprendió en su presentación al golear a Paraguay por 4-1 en una de sus mejores exhibiciones en Copa Mundiales despejando las dudas de sus partidos previos amistosos.

Estados Unidos vs Australia

Fecha: viernes 19 de junio

Horario: 13:00 horas

Estadio: Seattle

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