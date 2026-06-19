Prensa coreana sobre la victoria de México en el Mundial 2026: “Marcaron de la nada y el trabajo de Corea del Sur se fue”

México consiguió una victoria valiosísima sobre Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al imponerse 1-0 en el Estadio Guadalajara. Luis Romo, el MVP del encuentro, aprovechó un error del portero Kim Seung-gyu para anotar el único gol del encuentro. Por eso, la prensa coreana señaló dicha acción como algo que salió de la nada y que echó a perder todo el trabajo del entrenador Hong Myung-bo.

John Duerden del Korea Times se encargó de escribir sobre el triunfo mexicano y fue bastante crítico sobre la forma en la que cayó el gol. El periodista británico que cubre Asia para The Guardian enfatizó en que el gol de Romo llegó de la nada y echó a perder todo el trabajo del combinado coreano.

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“La segunda mitad parecía haber comenzado de una manera similar, pero luego, de la nada, México marcó y todo el buen trabajo que se había hecho se había ido”, escribió Duerden. “Kim salió corriendo de su línea para venir y reclamar un centro alto. Fue un error. Atrapó el balón, pero cuando se cayó sobre su compañero de equipo Lee Gi-Hyuk, lo dejó ir y allí estaba Luis Romo para disparar a la portería en una red vacía”.

Por su parte, la agencia de noticias Yonhap aseguró que fue un resultado con poca suerte porque “una mejor comunicación entre el portero y el defensor central habría prevenido el gol que terminó como la diferencia del partido”.

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Corea del Sur no puede vencer a México en Mundiales

México y Corea del Sur se han enfrentado 16 veces, pero solo tres en Copas Mundiales. El resultado nunca ha favorecido a los coreanos porque el combinado azteca se impuso en Francia 1998 con marcador de 3-1 y en Rusia 2018 por pizarra de 2-1. En general, México tiene saldo de nueve triunfos, dos empates y cinco victorias para Corea del Sur. Los juegos ganados más importantes por los asiáticos fueron logrados en la Copa Confederaciones de 2001 y la Copa Oro de 2002.

Ahora, los coreanos necesitan un triunfo o un empate para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en su último encuentro contra Sudáfrica. En caso de que el resultado sea una derrota, quedarán eliminados debido al empate entre Chequia y los africanos.