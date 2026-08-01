HORA EXACTA para ver Gallos de Querétaro vs Tigres, por la jornada 3 del Apertura 2026

Las acciones del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX no se detienen. En el segundo día de actividades de la Jornada 3, el duelo pinta bastante interesante por los momentos contrastantes que viven ambas escuadras.

Hoy, en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), los Gallos Blancos de Querétaro reciben a unos Tigres de la UANL envueltos en la urgencia y con un banquillo interino en el césped del Estadio Corregidora.

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El buen momento de Gallos

El equipo dirigido por Esteban González llega muy motivado a este encuentro en casa. Después de haber tropezado como locales ante el América en la primera fecha, el cuadro queretano dio la sorpresa en la Jornada 2 al irse a meter al Estadio Hidalgo para vencer 2-1 al Pachuca.

Los Gallos llegan con 3 puntos en la tabla y con un Alí Ávila encendido en el ataque, buscando aprovechar al máximo la localía para sumar unidades valiosas antes del inminente parón por la Leagues Cup.

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Tigres, en busca de la victoria

Por su parte, la escuadra universitaria llega a este partido en un momento distinto. Los regiomontanos suman un punto tras dos jornadas (una derrota ante Xolos y un empate a dos goles contra el Atlético de San Luis).

A principios de la semana de preparación rumbo a la Jornada 3, el proyecto felino sufrió la renuncia de Guido Pizarro a la dirección técnica del primer equipo. Para el duelo de hoy en Querétaro,

Hernán Elizondo, quien se desempeñaba como entrenador de la categoría Sub-21, tomará las riendas como técnico interino, buscando con urgencia la primera victoria del semestre. La buena noticia para los visitantes es que recuperan a Rodrigo Aguirre, quien ya cumplió con su partido de suspensión.

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Datos clave del partido: Querétaro vs Tigres de la Jornada 3 del Apertura 2026

Fecha: Hoy, sábado 1 de agosto de 2026.

Hoy, sábado 1 de agosto de 2026. Horario: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México).

17:00 horas (Tiempo del Centro de México). Sede: Estadio Corregidora.

Estadio Corregidora. Árbitra Central: Katia Itzel García Mendoza.

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