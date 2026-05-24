OFICIAL: Cruz Azul pierde la Final de Vuelta en penales y le arrebatan la corona

El Deportivo Delfines de Coatzacoalcos logró una importante remontada al vencer en penales al Cruz Azul Lagunas, coronándose campeones de la Zona A de la Liga TDP y asegurando su ascenso a la Liga Premier Serie A para la próxima temporada.

Luego de caer 2-0 en el partido de ida, el conjunto veracruzano recibió la vuelta este sábado 23 de mayo arropado por su gente, con la obligación de revertir la desventaja para buscar el título.

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La definición por el campeonato desde Veracruz

El encuentro arrancó con un trámite muy movido; durante los primeros minutos el marcador ya se encontraba empatado 1-1. Antes de irse al descanso, los Delfines tomaron la delantera y se fueron al medio tiempo con una ventaja de 2-1.

Fue hasta la segunda mitad cuando lograron igualar la serie global, anotando el tercer gol del partido tras aprovechar un rebote concedido por el portero de Lagunas.

A pesar de que el conjunto cementero, al que le bastaba perder por la mínima para coronarse, intentó reaccionar y asegurar el trofeo, la figura del guardameta de Coatzacoalcos salió a la luz. El arquero local realizó atajadas en jugadas clave que evitaron una nueva anotación celeste y forzaron los tiempos extras.

Al no haber más anotaciones en el alargue, el título se definió desde los once pasos. En la tanda de penales, el temple y la precisión estuvieron del lado de los locales, quienes se impusieron con un marcador de 3-1. Con este resultado, el Deportivo Delfines rompió los pronósticos y completó la voltereta ante el Cruz Azul Lagunas, concretando así el ansiado ascenso a la Serie A frente a una afición volcada en el estadio.

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El Cruz Azul de la Liga BBVA MX jugará este domingo 24 de mayo la Gran Final del Clausura 2026 ante los Pumas de la UNAM en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El encuentro lo podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca en televisión abierta por el Canal 7 y en las plataformas digitales de Azteca Deportes (App y Sitio Web).