La HORA EXACTA para ver Tigres vs Nashville, juego de vuelta de las semifinales de la Concachampions 2026

Este martes 5 de mayo, el Estadio Universitario será el escenario donde se defina al primer invitado a la Gran Final de la Copa de Campeones de Concacaf, también conocida como la Concachampions. Los Tigres de la UANL tienen todo a su favor para sellar su boleto, pero el Nashville SC llega con la etiqueta de visitante peligroso por lo cual los locales no se deben de confiar.

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¿A qué hora es el partido Tigres vs Nashville?

Partido: Tigres UANL vs. Nashville SC (Vuelta - Semifinal)

Tigres UANL vs. Nashville SC (Vuelta - Semifinal) Fecha: Martes 5 de mayo de 2026

Martes 5 de mayo de 2026 Hora: 19:30 horas (Tiempo del Centro de México)

(Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Universitario ("El Volcán")

¿Quién conseguirá el boleto a la final?

Este partido es crucial, ya que de aquí saldrá el primer finalista del torneo más importante de la región a nivel de clubes. Los felinos dirigidos por Guido Pizarro parten con una ventaja mínima tras haber ganado el partido de ida 1-0 en territorio estadounidense, gracias a un gol de Ángel Correa. Sin embargo, el criterio del gol de visitante sigue vigente, por lo que un gol de Nashville obligaría a Tigres a no bajar la guardia.

¿A quién enfrentará el ganador?

El equipo que logre avanzar esta noche tendrá que esperar a mañana para conocer a su rival. La otra llave se definirá este miércoles 6 de mayo entre el LAFC y el Toluca.

Actualmente, el equipo de la MLS tiene la ventaja tras haber ganado el juego de ida por 2-1 en Los Ángeles. Los Diablos Rojos buscarán remontar en el Estadio Nemesio Díez para asegurar una final regia-escarlata o, en su defecto, impedir que el trofeo se vaya a los Estados Unidos.

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¿Qué necesitan Tigres y Nashville para avanzar a la final?

El conjunto de Tigres llega en su mejor momento del año con tres victorias consecutivas. Un empate o cualquier victoria le da el pase automático a la final. Por su parte, Nashville necesita ganar por 1-0 para forzar el alargue, o bien, conseguir cualquier victoria por más de un gol para dar la sorpresa y eliminar al favorito.

