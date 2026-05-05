Partidos de HOY martes 5 de mayo en las semifinales de la Champions League 2025-26

Este martes 5 de mayo en el Emirates Stadium se define al primer finalista de la UEFA Champions League 2025-26. El Arsenal de Mikel Arteta, en estado de gracia, recibe a un Atlético de Madrid que, fiel a su estilo, llega dispuesto a silenciar a la ciudad de Londres y apelar a su mística en eliminatorias europeas.

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Arsenal vs Atletico de Madrid - Emirates Stadium - 13:00 horas

Para los Gunners, este partido no es solo una semifinal; es la oportunidad de exorcizar los fantasmas del pasado. Se cumplen exactamente 20 años desde aquella final de 2006. Arsenal llega con una excelente racha: no ha sido derrotado en este curso europeo (10V, 3E), amparados en una solidez defensiva envidiable que registra ocho partidos sin recibir gol.

Tras golear 3-0 al Fulham el pasado fin de semana para afianzarse en la cima de la Premier League, el equipo de Arteta busca validar su fortaleza en casa, donde solo han perdido uno de sus últimos 24 partidos continentales. Con un balance de cinco victorias en seis duelos de Champions en el Emirates este año, el optimismo es total.

Atlético de Madrid llega tras hacer los deberes en LaLiga, venciendo 2-0 al Valencia con un equipo plagado de rotaciones pensando exclusivamente en hoy. El Cholo Simeone sabe que solo le vale ganar a domicilio para sellar el pase a su primera final desde 2016.

Aunque las estadísticas fuera de casa son el talón de Aquiles de los colchoneros esta temporada (seis derrotas en sus últimos diez desplazamientos), el historial en semifinales les sonríe: han salido victoriosos en seis de sus últimas siete semifinales europeas.

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El historial reciente favorece ampliamente a los ingleses. El Atlético ya sabe lo que es sufrir en este estadio, tras el contundente 4-0 recibido en la fase de liga de esta misma edición. Además, los rojiblancos han caído en seis de sus últimas siete visitas a tierras inglesas. Por su parte, el Arsenal encadena nueve partidos invicto ante rivales españoles.

