La HORA EXACTA para ver el España vs Argentina por la FINAL del Mundial 2026™

Luego de 103 partidos llenos de drama, pasión y goles, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ define a su monarca en un choque titánico de pronóstico reservado. La rejuvenecida Selección de España de Lamine Yamal se medirá cara a cara contra la Argentina de Lionel Messi, que busca retener la corona en lo que promete ser un encuentro de grandes emociones.

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España vs Argentina: Ver EN VIVO y GRATIS la final del Mundial 2026, por tv abierta en TV Azteca

Si no quieres perderte ni un solo segundo de este enfrentamiento histórico, aquí te presentamos la guía de horarios definitiva y las opciones de transmisión para territorio mexicano.

¿A qué hora es la Final del Mundial 2026 en México?

El silbatazo inicial de la Gran Final entre España y Argentina está programado para las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México) de este domingo 19 de julio de 2026.

11:30 AM: Comienzan las transmisiones previas y la espectacular Ceremonia de Clausura , que contará con un cartel de lujo internacional que incluye a artistas de la talla de BTS, Shakira, Madonna, Coldplay y Justin Bieber.

Comienzan las transmisiones previas y la espectacular , que contará con un cartel de lujo internacional que incluye a artistas de la talla de BTS, Shakira, Madonna, Coldplay y Justin Bieber. 12:30 PM: El análisis táctico previo y los calentamientos en el terreno de juego.

El análisis táctico previo y los calentamientos en el terreno de juego. 01:00 PM: ¡PITAZO INICIAL! Rueda el balón en la cancha para definir al campeón del mundo.

¿Dónde ver en vivo y gratis desde México?

Podrás seguir la transmisión completamente en vivo y de forma gratuita a través de la señal de Azteca 7. El equipo de narradores de TV Azteca Deportes llevará la emoción del encuentro con su característico estilo analítico y vibrante.

Si prefieres las plataformas digitales o te encuentras fuera de casa, podrás ver el streaming oficial desde cualquier dispositivo móvil mediante la App de TV Azteca Deportes y a través del sitio web oficial de aztecadeportes.com.

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¿Dónde se jugará la final España vs Argentina?

El imponente Estadio Nueva York / Nueva Jersey recibirá a más de 82,000 almas sedientas de gloria futbolística. Con un clima veraniego ideal en la costa este, el coloso de East Rutherford, que ya ha albergado eventos de la magnitud del Super Bowl, está listo para consagrar al nuevo rey del balompié mundial.

