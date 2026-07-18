Inglaterra logró la hazaña de plantearse y vencer a la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca), un hecho histórico, ya que el equipo azteca no había perdido en casa en las justas mundialistas. Sin embargo, una figura inglesa afirmó que la escuadra nacional fue lo peor que le pudo haber pasado a su país en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Michael Owen, el gran goleador, mencionó en su columna para Daily Mail que el partido de México le hizo mal a Inglaterra, pues fue el mismo planteamiento que optó por implementar en la semifinal. Es decir, Thomas Tuchel mandó a su equipo a aguantar el resultado, pero en esta ocasión no le salió y la selección de los 3 leones cayó ante Argentina por marcador de 2-1.

Figura inglesa afirma que México fue lo peor que le pudo haber pasado a Inglaterra en el Mundial 2026|Gilberto Mora

“Se la calificó como nuestra mejor actuación de la historia, y algunos me tacharon de pesimista por señalar que no lo era en absoluto. México fue lo peor que le pudo haber pasado a Inglaterra. No fue el modelo para ganar un Mundial, sino el modelo para perderlo”, escribió Owen.

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El planteamiento de Inglaterra ante México y Argentina

La selección de los 3 leones derrotó a México 3-2 con un hombre menos, por lo que el equipo tuvo que refugiarse en el área y mantener el resultado, táctica que funcionó, ya que se logró el objetivo de avanzar a los cuartos de final.

En el partido de la semifinal ante Argentina, Inglaterra se fue al frente en el marcador al inicio del segundo tiempo. Pero Tuchel decidió sacar a Anthony Gordon, el autor del tanto y uno de los extremos con más llegada, para defender el resultado en su área por más de 30 minutos, estrategia que no le resultó, ya que la albiceleste le dio la voltereta en los instantes finales.

¿Quién es Michael Owen?

Owen es un exjugador que destacó como delantero. Es considerado uno de los históricos de Inglaterra y ganador del Balón de Oro en 2001. Brilló en el Real Madrid, Manchester United y Liverpool.