HORA EXACTA para ver el LAFC vs Toluca, partido de ida de las semifinales de la Concachampions 2026

Esta noche, el BMO Stadium abre sus puertas para recibir el primer capítulo de una de las semifinales más esperadas de la Concachampions 2026: el enfrentamiento entre Los Ángeles FC (LAFC) y el Deportivo Toluca. Con el boleto al Mundial de Clubes en el horizonte, ambos equipos pondrán a prueba su jerarquía en una serie que promete emociones.

Toluca impone condiciones y golea a León en el cierre de la Jornada 17

Fuerzas y debilidades de LAFC y Toluca

El LAFC llega a este compromiso con el impulso de haber retomado la victoria en la MLS tras vencer por la mínima a Minnesota. El cuadro angelino ha demostrado una solidez defensiva envidiable, manteniendo el arco en cero en seis de sus últimos diez partidos. Su paso por esta edición de la Concachampions ha sido contundente, destacando la eliminación de Cruz Azul con un global de 4-1, lo que los posiciona como un rival de cuidado para los clubes mexicanos.

Por su parte, el Toluca viaja a California con la etiqueta de ser uno de los equipos más ofensivos y espectaculares de la región. Los dirigidos por Antonio Mohamed han recuperado piezas clave tras una racha de lesiones y vienen de una victoria reconfortante en la Liga MX ante León. Un dato que ilusiona a la afición escarlata es su efectividad ante rivales de la MLS: buscan su cuarta victoria consecutiva contra equipos estadounidenses, recordando que en la ronda anterior golearon 0-3 al LA Galaxy en este mismo estado.

La clave del partido residirá en la capacidad del Toluca para romper el bloque defensivo de los locales. Mientras que el LAFC se hace fuerte en casa (solo una derrota en sus últimos nueve juegos como local), los Diablos Rojos suelen protagonizar encuentros abiertos donde el "Ambos Anotan" es una constante.

TE PUEDE INTERESAR:



Jugadores clave a seguir y bajas del LAFC y Toluca

El gabonés Denis Bouanga registra cinco goles en el certamen continental, aunque solo marcó uno de esos goles en condición de local. Paulinho es pieza fundamental en el ataque de Toluca, marcó un doblete en el partido de vuelta de cuartos de final de este certamen y en total registra seis tantos a su nombre.

La escuadra angelina sufre tres bajas por lesión: Amin Boudri, Lorenzo Dellavalle e Igor Jesús. Federico Pereira es la única baja de Toluca.

¿A qué hora juega LAFC vs. Toluca?

La hora exacta del silbatazo inicial según tu ubicación: