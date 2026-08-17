HORA EXACTA para ver el Necaxa vs León, partido de la jornada 4 del Apertura 2026

La jornada 4 del Apertura 2026 ofrece este lunes un duelo atractivo entre Necaxa y León, programado para las 19:00 horas en el Estadio Victoria.

Necaxa obligado a reaccionar en el Apertura 2026

Tras su eliminación de la Leagues Cup, Necaxa concentran todas sus energías en la Liga BBVA MX. El tropiezo de la jornada anterior frente a Toluca (3-1) cortó su inicio perfecto en el torneo, Los Rayos antes de empezar la fecha 4 se ubicaba en la octava posición de la clasificación. La misión es clara: recuperar confianza y aprovechar su fortaleza como local, donde acumulan un invicto de seis partidos oficiales (4 victorias y 2 empates).

La afición espera que el equipo muestre carácter y solidez defensiva, pues un triunfo no solo reforzaría su posición en la tabla, sino que marcaría distancia respecto a la mitad inferior. El Estadio Victoria será el escenario donde Necaxa intentará reafirmar que su proyecto tiene bases firmes.

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León busca continuidad y así terminar un arranque irregular

El panorama para León es distinto. Mientras siguen con vida en la Leagues Cup tras liderar su grupo, en el Apertura 2026 han tenido un arranque irregular: dos derrotas en tres partidos los colocan en la parte baja de la tabla. Sin embargo, su victoria más reciente en liga, un 1-0 frente a Pachuca, les devolvió confianza.

El reto ahora es trasladar esa inercia positiva a condición de visitante, donde sus números en 2026 no han sido alentadores (2 victorias, 1 empate y 7 derrotas). Además, han recibido goles en casi todos sus partidos fuera de casa, lo que obliga a reforzar la defensa y buscar más de un gol para aspirar al triunfo.

Un enfrentamiento que pondrá a prueba la resiliencia de Necaxa y la capacidad de reacción de León. Un lunes de futbol mexicano que promete emociones y que podría redefinir el rumbo de ambos equipos en el Apertura 2026.

