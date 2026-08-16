HORA EXACTA para ver el Santos Laguna vs Chivas de Guadalajara, por la jornada 4 del Apertura 2026

En el Estadio Corona, Santos Laguna recibe a las Chivas de Guadalajara en la reanudación del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX perteneciente a la Jornada 4. Para que no te pierdas un solo instante de las acciones, te traemos el horario exacto y el panorama completo de ambas escuadras.

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¿A qué hora juegan Santos vs. Chivas?

Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026

Domingo 16 de agosto de 2026 Hora exacta: 19:10 horas (Tiempo del Centro de México)

(Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio TSM Corona (Torreón, Coahuila)

Estadio TSM Corona (Torreón, Coahuila) Instancia: Jornada 4 de la Liga BBVA MX

¿Cómo llegan Santos Laguna y Chivas para este encuentro?

El segundo semestre del año ha sido una verdadera tortura para Santos Laguna. La escuadra albiverde tropezó en sus primeras tres presentaciones del Apertura y parecía seguir por el mismo camino tras caer en sus dos primeros duelos de la Leagues Cup. Sin embargo, los dirigidos por el cuadro lagunero rompieron la sequía al vencer 2-0 a Philadelphia Union en su última aparición oficial.

La afición en la Comarca espera que esa victoria sirva de impulso para sumar sus primeros tres puntos en la liga. La tarea no será sencilla: Santos no liga victorias consecutivas en torneos oficiales desde marzo de 2024. Además, la localía ha dejado de ser una fortaleza, ya que apenas registran dos victorias en nueve cotejos ligueros disputados en el Corona durante el año 2026 (dos empates y cinco derrotas).

Guadalajara se presenta con un panorama distinto. Las Chivas suman cuatro puntos en el certamen (una victoria y un empate), habiéndose recuperado del tropiezo en la fecha inaugural. Al igual que su rival, el Rebaño Sagrado llega motivado tras ganar su último compromiso en la Leagues Cup.

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Pese a la buena inercia, la irregularidad ha sido la constante del cuadro tapatío en la liga, con solo tres victorias en sus últimos 12 encuentros de la máxima categoría (cinco empates y cuatro derrotas). En ese lapso, la zaga tapatía ha sufrido para dejar su portería en cero, lográndolo solo en cinco ocasiones. A esto se suma su balance como visitante, donde no han podido ganar en sus últimas cinco salidas de liga (tres empates y dos derrotas).

