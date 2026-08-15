Atlético de Madrid da un giro de 180 grados con el futuro de Obed Vargas

El futuro de Obed Vargas parece haber dado un giro radical en Europa. El mediocampista mexicano no tuvo una gran actividad en la Copa del Mundo, pero varios equipos se han interesado en contratarlo durante este mercado de verano. Recientemente, se dio a conocer que tres clubes de España lo tienen en carpeta, como lo son Getafe, Valencia y Real Betis.

Diversos reportes señalaban que Atlético de Madrid no lo tendría en cuenta para la temporada 2026-27, principalmente por la sobrepoblación de jugadores que tiene el equipo en dicho sector del terreno de juego. Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso y Koke son algunos de los nombres más destacados. Sin embargo, una nueva información asegura que el mexicano no saldrá del cuadro rojiblanco.

Obed Vargas se mantendría en Atlético de Madrid

Según la información que compartió el periodista César Luis Merlo, en estos momentos, el Atlético de Madrid está muy conforme con la situación del jugador. A pesar de que Obed Vargas tiene ofertas de otros clubes para salir a préstamo, desde la institución de la capital española creen que el mexicano está teniendo una gran pretemporada y no contemplan la posibilidad de darle salida.

Obed Vargas en Atlético Madrid|Crédito: Atlético Madrid

De todos modos, el corresponsal remarcó que aún queda mucho mercado por delante (el resto de agosto y algunos días de septiembre) y que el ‘Colchonero’ podría cambiar su parecer durante el transcurso de las semanas. No obstante, para que esto suceda, el equipo español debería sumar algún fichaje más antes del cierre del mercado, teniendo en cuenta que acaban de firmar al defensor argentino Cristian Romero.

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Hasta cuándo tiene contrato Obed Vargas con Atlético de Madrid

Obed Vargas tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030. El mediocampista mexicano firmó por cuatro temporadas y media cuando fue adquirido de manera definitiva al Seattle Sounders en febrero de 2026.

Por esta razón, el conjunto rojiblanco no tiene urgencia por desprenderse del futbolista de 21 años. En caso de autorizar su salida durante este mercado, la operación sería mediante un préstamo para que sume minutos y continúe su desarrollo en LaLiga.