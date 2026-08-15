André Jardine pone el ojo en el América y le arrebataría un jugador a Guillermo Almada

El Club América parece haber encontrado un estilo de juego marcado tras la llegada de Guillermo Almada como entrenador. Las primeras semanas fueron de adaptación y, poco a poco, el trabajo del técnico charrúa se ve reflejado en los resultados. Sin embargo, André Jardine podría reaparecer en el camino de las Águilas, pero esta vez para quitarles a un jugador de la plantilla.

El técnico brasileño y la directiva azulcrema llegaron a un acuerdo mutuo para rescindir su contrato. Rápidamente, Jardine encontró nuevo destino al firmar con el Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos. Con el mercado de fichajes aún abierto, el timonel del conjunto árabe podría llevarse a uno de los jugadores del América que ha sido relegado por Almada en este último tiempo.

André Jardine pone el ojo en la plantilla del América

Según reportes, Jardine tendría la intención de volver a contar con Patricio Salas en su equipo. El cuerpo técnico conoce muy bien al delantero por su etapa en el América, donde el jugador ganó protagonismo en el último Clausura 2026. ‘Pato’ se ganó la confianza del brasileño con goles importantes como por ejemplo, en el Clásico Joven contra Cruz Azul. Ahora podría tener su primera experiencia fuera de México.

Salas no cuenta con muchos minutos en el cuadro azulcrema bajo la dirección técnica de Almada. Apenas jugó 15 minutos ingresando desde el banquillo en el empate 1-1 ante Atlante. En este contexto, desde Al-Ahli ven al delantero mexicano como una opción concreta, ya que tampoco significaría un fichaje sumamente costoso.

TE PUEDE INTERESAR:



La información señala que el conjunto emiratí tiene la intención de ofertar un préstamo por una temporada y con una opción de compra, además de asumir la totalidad del salario de Salas. Cabe destacar que desde el América habrían tazado al canterano con un valor de 4 millones de dólares, cifra que debería alcanzar el Al-Ahli en caso de buscar su fichaje de forma definitiva.

|MEXSPORT

Hasta cuándo tiene contrato Patricio Salas con el América

Patricio Salas tiene contrato con el Club América hasta diciembre de 2026. Por esta razón, la directiva azulcrema deberá definir su futuro en los próximos meses, ya sea mediante una renovación o una salida definitiva durante el actual mercado de fichajes.

Este detalle sería clave para una posible cesión al Shabab Al-Ahli. Para prestarlo por una temporada con opción de compra, las Águilas tendrían que extender primero su vínculo, pues el contrato actual termina antes de que finalice ese eventual préstamo. De lo contrario, el conjunto de Emiratos Árabes Unidos podría negociar su llegada como agente libre al comenzar 2027.