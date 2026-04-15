Hora EXACTA para ver Seattle Sounders vs Tigres, partido de vuelta de cuartos de final de la Concachampions 2026

El equipo de Tigres va por su boleto para las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf este miércoles 15 de abril en el Lumen Field, casa del conjunto de Seattle Sounders. El encuentro iniciará a las 21:30 horas tiempo del centro de México.

Tigres golea 4-1 a Chivas en un partido de alarido | Jornada 14 CL 2026

El conjunto regiomontano llega con una ventaja de 2-0 obtenida en la ida en el Estadio Universitario, mejor conocido como el Volcán. Aunque el marcador parece cómodo, el criterio del gol de visitante y la fortaleza de Seattle en casa, donde no pierden desde junio pasado, obligan a los dirigidos por Guido Pizarro a mantener la concentración total desde el primer minuto.

Se espera una noche intensa en Seattle. Los Sounders recuperan piezas clave y llegan con descanso tras no tener actividad en la MLS, buscando una victoria por tres goles para avanzar directo. Tigres, por su parte, viene de golear 4-1 a las Chivas de Guadalajara en la Jornada 14 del Clausura 2026, demostrando que su ofensiva está encendida.

Si Seattle logra empatar el global 2-2 al final de los 90 minutos reglamentarios, el partido se irá directamente a los tiempos extra y, de ser necesario, a la tanda de penales, ya que el gol de visitante dejaría de ser factor si el marcador es idéntico al de la ida.

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Jugadores clave a seguir de Tigres y Seattle

Paul Rothrock podría ser la esperanza de Seattle Sounders tras ver puerta rival en cuatro de sus últimos seis encuentros, incluyendo dos en su serie de octavos de final ante Vancouver Whitecaps. Fernando Gorriarán ha estado muy activo con Tigres desde su regreso tras una lesión, con un gol, dos asistencias y cuatro amonestaciones en sus últimas cinco apariciones.

¿A qué hora empieza el partido Seattle Sounders vs Tigres?

El silbatazo inicial en el Lumen Field está programado para la noche de este día. Dependiendo de tu ubicación, estas son las horas exactas para sintonizar el encuentro: