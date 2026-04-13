Última Hora: Muere joven joya del futbol tras ataque al autobús de su equipo 

Una tragedia se vive en el futbol del continente africano, específicamente en el balompié de Ghana, tras confirmarse el fallecimiento de Dominic Frimpong, la joven joya del Berekum Chelsea F.C. El mediocampista perdió la vida tras un violento asalto al autobús en el que viajaba cuando su equipo regresa de un partido fuera de casa de la Premier League de Ghana, un incidente que ha conmocionado a la comunidad deportiva internacional.

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Frimpong, de apenas 20 años, era considerado uno de los talentos más puros del futbol ghanés. Su capacidad técnica y visión de juego no solo lo habían consolidado como titular indiscutible en su club, sino que ya habían despertado el interés de varios visores europeos que proyectaban su salto a las grandes ligas en el corto plazo.

¿Cómo fue el fallecimiento de Dominic Frimpong?

Los primeros reportes indican que el vehículo fue interceptado por un grupo de individuos armados en una carretera de la región central. Durante el asalto, se produjeron disparos que impactaron al futbolista. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia y de su traslado inmediato a un centro hospitalario cercano, la gravedad de las heridas terminó por apagar la vida del joven atleta.

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La Federación Ghanesa de Futbol (GFA) confirmó que Frimpong había fallecido en el incidente:

“Esta pérdida afecta no solo al Berekum Chelsea, sino a todo el futbol ghanés. Dominic era un joven talento cuya dedicación y pasión encarnaban el espíritu de nuestra liga.”

Frimpong ya había tenido procesos en las categorías inferiores de las Black Stars (Selección Nacional de Ghana) y se esperaba que fuera una de las piezas clave para el ciclo de renovación luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

Descanse en paz, Dominic Frimpong.

