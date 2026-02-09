OFICIAL: Hora LÍMITE para que América registre a sus nuevos REFUERZOS

El cierre del mercado de fichajes sigue corriendo. Este lunes 9 de febrero, ha llegado la fecha límite para inscribir refuerzos en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Cruz Azul cambia de horario en el Clausura 2026

¿A qué hora cierra el mercado de fichajes en la Liga BBVA MX?

A pesar de los rumores siguen alrededor de diversos equipos como el América, Cruz Azul y Chivas, hoy es el cierre de registros para el certamen en curso.

Con los rumores de Gabriel Fuentes y Vinícius Moreira de Lima al Club América, el cuadro azulcrema tiene el tiempo en contra para cerrar las llegadas de los jugadores provenientes de Brasil. Y es que hay un horario establecido para el cierre de refuerzos.

"El periodo de registro oficial ante la FIFA para el Torneo Clausura 2026, inicia el jueves 01 de enero de 2026, a las 8:00 horas y concluye el lunes 09 de febrero de 2026, a las 19:00 horas", señala el Reglamento de Competencia de la Temporada 2025/26 de la Liga BBVA MX.

En la presente campaña, el América se ubica en el octavo puesto de la tabla general tras la Jornada 5 del Clausura 2026. Dirigidos por André Jardine, el conjunto de Coapa tiene marca de ocho puntos con registro de dos victorias, dos empates y una derrota. A lo largo del certamen, el conjunto azulcrema tiene como refuerzos a Fernando Tapia, Aarón Mejía, Rodrigo Dourado y Raphael Veiga.

Para la Jornada 6, el América visita a Chivas en una edición más del Clásico Nacional, encuentro a disputarse en la cancha del Estadio Akron el sábado 14 de febrero a las 21:07 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca