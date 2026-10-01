La hora exacta para ver el Manchester City vs Real Madrid, partido de la UEFA Champions League Femenil

Este jueves 1 de octubre de 2026, sigue la actividad de los partidos de la Jornada 2 de la UEFA Women’s Champions League 2026-27 y uno de los partidos llamativos del día es el Manchester City vs Real Madrid. El partido se disputa en el Joie Stadium de Manchester, en punto de las 13 horas tiempo del centro de México.



Manchester City vs Real Madrid

Fecha: jueves 1 de octubre de 2026

Horario: 13 horas tiempo del centro de México

Lugar: Joie Stadium de Manchester

Where will you be backing us from this evening, Blues? 🌍🩵 pic.twitter.com/9E5l5gn3Ll — Manchester City Women (@ManCityWomen) October 1, 2026

Así llegan Manchester City y Real Madrid

Los dos equipos llegan con un punto en la Champions League por lo que buscan su primera victoria europea de la temporada. El City, dirigido por Andrée Jeglertz, rescató un empate 2-2 en casa del Bayern de Múnich en la jornada 1: iba 0-2 abajo, Beth Mead recortó distancias y Carlotta Wamser igualó sobre el final.

We go again 💪 📺 Where to watch the #UWCL 👇 — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) October 1, 2026

El Real Madrid, con Pau Quesada, empató 1-1 ante el PSG en el Alfredo Di Stéfano. Felicia Schröder adelantó a las blancas y Sakina Karchaoui igualó de penalti.

Entre las jugadoras a seguir, en el City destacan Bunny Shaw, máxima goleadora y referencia en el área; Lauren Hemp y Beth Mead en las bandas; Yui Hasegawa en la medular, y Carlotta Wamser, autora del gol del empate en Múnich.

En el Real Madrid, el foco está en Linda Caicedo, el motor creativo del ataque en Felicia Schröder, de 19 años, en la capitana Athenea del Castillo y en la guardameta Merle Frohms.

El ganador dará un paso importante hacia los puestos de clasificación directa o de playoff en la Champions.

