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Horario y dónde ver Celaya vs Raya2 | Liga BBVA Expansión MX

La jornada 3 de la Liga BBVA Expansión MX se juega en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes y se espera que este partido sumamente atractivo

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Escrito por: Salvador Hernández

La jornada 3 de la Liga BBVA Expansión MX está en marcha con un duelo que promete ser de ida y vuelta, pues en la cancha del Estadio Miguel Alemán Valdés de verán las caras Celaya y Raya2, ambos equipos están en la parte de arriba de la tabla de la clasificación general.

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El conjunto dirigido por Paco Ramírez debutó el Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA Expansión MX con el pie derecho, pues tiene dos victorias, en su fecha de debut derrotó por marcador de 2-0 a Cancún FC con goles de Carlos Daniel Monges y Ricardo Marín.

Resumen Atlante 4-0 Alebrijes | Jornada 1 | Liga Expansión MX

En la segunda fecha, los Toros se impusieron en condición de visita ante los Alebrijes de Oaxaca, pues ganaron por la mínima con gol de Luis Mouret, con estos resultados han colocado a los del Bajío en la primera plaza del certamen.

Por su parte, el cuadro de la Sultana del Norte está en el cuarto lugar con cuatro unidades, producto de un empate ante el Tapatío y una victoria ante el Cimarrones de Sonora de marcador de 2-1, los tantos para los norteños fueron vía de Víctor Daniel López.


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Horario y dónde ver Celaya vs Raya2

La pasión de la Liga BBVA Expansión MX se vive con el duelo entre el líder general, Celaya y el cuarto del Clausura 2023, el conjunto de Rayados en partido que estará disponible en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir; aztecadeportes.com y nuestra APP Oficial de TV Azteca Deportes, además del canal oficial de YouTube y Facebook.

En los comentarios estará Eduardo Ruiz, Álvaro López Sordo, Renata Ibarrarán y Alejandro Puello, quiénes te contarán las incidencias del partido en punto de las 7:00 pm (Tiempo del centro de México) al puro estilo de FUT Azteca.

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