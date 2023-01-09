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Fútbol

Aquivaldo Mosquera volverá al futbol mexicano como entrenador

El exjugador de Colombia, naturalizado mexicano, Aquivaldo Mosquera, tendrá una oportunidad en el banquillo para demostrar sus habilidades como técnico

Aquivaldo Mosquera

Escrito por: Dara de la Vega

Aquivaldo Mosquera tendrá su primera oportunidad en México en un banquillo del balompié azteca, en la Tercera División. La experiencia que tiene en el país hasta ahora, ha sido como exjugador con las Águilas del América y con los Tuzos del Pachuca.

Ahora probará con una posición distinta, ya no como futbolista sino como Director Técnico de los Alebrijes de Oaxaca, que en dicha categoría lleva el nombre de Alebrijes Teotihuacán. El legendario exjugador del América buscará consolidarse ahora como entrenador para, en un futuro quizá, pensar en dirigir dentro de la Liga BBVA MX.

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Aquivaldo Mosquera como técnico en México

Será su primera vez como entrenador en México pero no su primera experiencia dirigiendo ya que Mosquera ya ha estado al frente de un equipo. Previamente había dirigido al Cúcuta Deportivo, club de segunda división de Colombia.

Estuvo durante trece encuentros con el equipo de la ‘Perla del Norte’ ganando seis partidos, empatando uno y perdiendo la misma cantidad de encuentros. Mosquera es recordado por su paso en ambos equipos de la Liga BBVA MX, donde marcó una época.

Futbol mexicano
MEXSPORT /David Leah.|OSVALDO AGUILAR DAVID/

Aquivaldo estuvo cosechando excelentes logros a lo largo de su carrera profesional en el país de los tacos. Consiguió la Copa Sudamericana en 2006 con los Tuzos y posteriormente se hizo presente en el marcador con las Águilas del América en 2013, en un partido milagroso que tuvieron ante el Cruz Azul.

Ahora buscará seguir con la cosecha de éxitos pero esta vez como Director Técnico de los Alebrijes de Oaxaca, esperando llevarlos a muchos triunfos para empezar a darse a conocer como una buena cabeza de grupo.

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