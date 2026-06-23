HORARIO EXACTO para ver el Inglaterra vs Ghana, partido de Harry Kane en el Grupo L del Mundial 2026: hora confirmada

Las selecciones de Inglaterra y Ghana se enfrentan en el Boston Stadium durante la segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Ambos equipos consiguieron la victoria en sus respectivos partidos de debut, por lo que el conjunto que resulte ganador en este enfrentamiento asegurará matemáticamente su clasificación a la fase eliminatoria del torneo.

El equipo inglés llega a este compromiso tras registrar un triunfo de 4-2 ante Croacia. En ese encuentro, el delantero y capitán Harry Kane anotó dos goles. El resultado rompió una racha para el conjunto británico, al significar su primera victoria en una Copa del Mundo ante un rival ubicado dentro de los primeros 15 puestos del ranking de la FIFA desde el año 2002.

Te puede interesar: Mundial 2026: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY; por streaming, link libre y en directo por Azteca Deportes

Por su parte, la selección de Ghana se presenta tras vencer 1-0 a Panamá en su primer partido del campeonato. La anotación del triunfo fue obra de Caleb Yirenkyi en el minuto 95, lo que se convirtió en el gol decisivo más tardío de la primera jornada del torneo. Con este panorama, un empate dejaría a ambas escuadras con cuatro puntos, postergando la definición del grupo hasta la última fecha.

e puede interesar: OFICIAL: FECHA y HORA del partido de México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Hora exacta del partido Inglaterra vs Ghana

El encuentro se disputará hoy, martes 23 de junio de 2026, a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Desde la cancha del Estadio Boston.

Te puede interesar: OFICIAL: Así queda la tabla de goleadores HISTÓRICOS de los Mundiales, tras los goles de Messi y Mbappé

Pronóstico del Inglaterra vs Ghana

Pronóstico de resultado: Inglaterra 2 - 0 Ghana, una victoria trabajada que consolidaría a los europeos en el liderato de su grupo y aseguraría su pase a la siguiente ronda.

Te puede intersar: Así va el Grupo H del Mundial 2026, tras los resultados de España y Uruguay