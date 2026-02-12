Horario para ver México vs Trinidad y Tobago, partido del Premundial de la Concacaf, por la clasificación al Mundial sub 17 del 2026

Este jueves la Selección Mexicana Sub 17 tiene otro desafío más en su camino al Mundial de la categoría de este año a celebrarse en Qatar. Está en marcha el Premundial de la Categoría celebrándose en Trinidad y Tobago y es precisamente ante esta escuadra local en la que México se juega su pase.

Este será el cuarto duelo del equipo que dirige Jürgen Castañeda, que en tres juegos ha marcado la impresionante suma de 18 goles con solo un tanto en contra. La región y el nivel de los rivales ha permitido que México tenga marcadores de escándalo, uno de 10-0 sobre Sint Marteen en el que fue su primer partido.

Desde ese momento se mostró el músculo del cuadro azteca y con el paso de los partido han mantenido el nivel sin dejar de pisar el acelerador, por lo que se estima que ante Trinidad y Tobago se dé otra paliza que termine por darles el boleto al Mundial de la categoría que se realiza en noviembre.

Pero el cuadro trinitario tiene un nivel superior a Sint Marteen, San Martín y Barbados; al menos tienen un desarrollo futbolístico más alto que podría significar más competencia para México.

Lo que tienes que saber del México vs Trinidad y Tobago

El partido del premundial se celebra este mismo jueves ante el cuadro trinitario, que dará el boleto al Mundial Sub 17.