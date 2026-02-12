¿De regreso a Portugal? La millonaria cifra que estaría dispuesto a pagar el Sporting para repatriar a Cristiano Ronaldo

El posible regreso de Cristiano Ronaldo al Sporting de Lisboa ha tomado fuerza, en medio de versiones que apuntan a un escenario abierto para la salida del delantero portugués del Al-Nassr. Aunque el atacante mantiene contrato vigente en Arabia Saudita, distintos reportes de la prensa europea señalan que el club portugués analiza la viabilidad de repatriar a su canterano más emblemático como parte de un proyecto deportivo y comercial de gran escala.

La operación, aún sin confirmación oficial, estaría vinculada a un monto cercano a los 50 millones de euros, cifra que permitiría negociar la salida anticipada del futbolista. El contexto deportivo y las recientes tensiones internas en el equipo saudí han alimentado las especulaciones sobre un posible cierre de ciclo fuera del futbol árabe, abriendo la posibilidad de un regreso al club donde inició su carrera profesional.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa activo y mantiene objetivos competitivos de corto plazo, lo que ha llevado a que su nombre vuelva a relacionarse con el futbol europeo. En este escenario, el Sporting aparece como una alternativa natural tanto por el vínculo histórico con el jugador como por el impacto deportivo y mediático en marketing deportivo que representaría su retorno.

¿Cómo haría posible el Sporting el regreso de CR7 a Europa?

El principal desafío para concretar la operación radica en el aspecto financiero. El Sporting estudia un modelo que combine inversión deportiva con un proyecto comercial amplio, apoyado en patrocinios, acuerdos de imagen y generación de nuevos ingresos asociados al impacto global de la marca CR7.

La dirigencia del club contempla la llegada de socios comerciales y alianzas estratégicas que permitan absorber los costos de la operación sin comprometer su estructura económica. El regreso del delantero no sería únicamente considerado como un refuerzo deportivo, sino como una iniciativa con impacto en ingresos por mercadotecnia, derechos comerciales y proyección internacional del club.

Aun así, uno de los puntos centrales sería el ajuste salarial, ya que el contrato actual del futbolista en Arabia Saudita se encuentra muy por encima de los estándares del futbol portugués, lo que obligaría a una reestructuración significativa para encajar dentro de los parámetros financieros europeos.

CR7 rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El panorama también se relaciona con la planificación deportiva de Cristiano Ronaldo de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El capitán de la selección portuguesa busca mantenerse en un entorno competitivo que le permita llegar al torneo en condiciones óptimas, considerando que el Mundial podría representar la última gran cita internacional de su carrera.

Portugal ya tiene definida su participación en la fase de grupos del torneo, donde enfrentará a un rival proveniente del repechaje intercontinental, además de Uzbekistán y Colombia. El calendario contempla partidos en Houston y Miami durante la primera fase.

En ese contexto, un eventual regreso al fUtbol europeo aparece como una alternativa que permitiría al delantero mantenerse en ritmo competitivo mientras continúa persiguiendo sus objetivos individuales y colectivos con la selección portuguesa.

