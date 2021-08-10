Horario de la presentación de Lionel Messi con el PSG

Lionel Messi aterrizó en París. El astro argentino salió la mañana de este martes 10 de agosto de Barcelona junto con su esposa Antonella Roccuzzo, quien a través de redes sociales compartió una fotografía de ambos con la leyenda “Con todo hacia una nueva aventura juntos los 5".

Messi llegó a la capital de Francia y saludó a los miles de aficonados quienes estuvieron a la espera de su arribó.

A pesar de que en sus plataformas han revelado videos sobre el fichaje del argentino, la presentación oficial será hasta el miércoles 11 de agosto en el auditorio del Parque de los Príncipes.

El horario en la hora de México será a las 4 AM (tiempo del centro) y podrás seguir la cobertura completa en nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

¿Cuánto ganará Messi?

Lionel Messi es el nuevo fichaje del Paris-Saint Germain. De acuerdo con el diario L'Équipe, el jugador argentino ganará 40 millones de euros anuales, más de tres millones mensuales, además sólo por firmar el contrato recibirá una prima de 30 millones de euros

Los retos de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain

El primer reto de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain será recuperar el campeonato de la liga francesa, ya que, en la temporada 2020-2021 de la Ligue 1, el Lille ganó el campeonato de la campaña. Posteriormente, tendrá la obligación de ganar su quinta UEFA Champions League y la primera para el equipo parisino. Independientemente de sus logros, al final del año será uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.

La carrera de Lionel Messi con el FC Barcelona

Lionel Messi fue jugador del primer equipo del FC Barcelona desde 2004; es decir, tuvo 17 temporadas como futbolista culé. En casi dos décadas, ganó más de 30 títulos colectivos y 10 galardones individuales. En verano de 2020, intentó salir del equipo pero tan solo se mantuvo un año más para abandonar el club; fue el 16 de mayo de 2021 cuando jugó su último juego con los colores blaugranas.

