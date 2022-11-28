Horario y dónde ver Corea del Sur vs Ghana en vivo Partido Grupo H Qatar 2022

Las selecciones de Corea del Sur y Ghana se enfrentan en partido correspondiente a la jornada dos de la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 que podrás ver en VIVO por Azteca 7 a partir de las 7:00 A.M. (tiempo del centro de México) con la conducción y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano e Iker Casillas.

Nunca ha ganado Corea del Sur su segundo partido de un Mundial, en ninguna de sus diez participaciones, ni Ghana ha sostenido su portería a cero en ninguno de sus últimos ocho partidos en este torneo, en el que su cruce de este día en el estadio Ciudad de la Educación comprueba de qué son capaces Son Heung Min e Iñaki Williams, ante una reválida, como la alternativas a Portugal y Uruguay por las dos primeras posiciones.

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El equipo asiático ya se ha postulado para ello. Su empate de la jornada inaugural del Grupo H, con un mérito indudable, porque dominó a Uruguay con presión, agresividad, dinamismo y ambición durante todo el primer tiempo, pero también la aplacó en sus ocasiones en el segundo, lo propone para todo; para ser primera, segunda o para nada, dependiendo de su marcador contra Ghana, que acude más apurada a la cita: o vence... O cae eliminada.

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No hay términos medios para el conjunto entrenado por Otto Addo, al que su derrota de la primera jornada contra Portugal (3-2), doblegado su planteamiento por los goles en el segundo tiempo de Cristiano Ronaldo, Joao Félix y Rafael Leao, tres figuras globales, lo exige más que a nadie en el cuarteto a estas alturas, consciente de que la derrota es definitiva para él, el empate no lo elimina completamente y la victoria lo hace depender de sí mismo.

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Horario del partido Corea del Sur vs Ghana

El encuentro entre Corea del Sur vs Ghana iniciará a las 7:00 A.M. tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en VIVO el partido Corea del Sur vs Ghana?

Corea del Sur vs Ghana en VIVO por Azteca 7 con la narración y análisis de los mejores.

