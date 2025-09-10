deportes
¿A madrugar? Los horarios en los que se jugarán los partidos del Mundial 2026

Poco a poco se revelan los clasificados al Mundial 2026 y se dieron a conocer los horarios de los partidos. La gente ya sabe en qué momento debe desocuparse.

horarios-partidos-mundial-2026-pb-notas
Crédito: Instagram/@fifaworldcup
Redacción Azteca Deportes
Mundial México 2026
Las emociones de las Eliminatorias Mundialistas son intensas y poco a poco se conocen los invitados a la fiesta internacional que disputarán el torneo de futbol en México, Estados Unidos y Canadá. Ante eso, se develaron los horarios en los que la gente verá los juegos del Mundial 2026, dependiendo tu lugar de residencia. En México las actividades iniciarán a las 10 de la mañana y terminarán a las 07:00 de la noche.

¿Cuáles son los horarios de los partidos del Mundial 2026?

Parte de la magia de los torneos internacionales radica en saber cuál es la hora en la que las emociones por el seleccionado nacional se desbordarán a lo largo y ancho del planeta. En este caso, se dio a conocer el horario en el que los distintos países disfrutarán del Mundial 2026.

  • México - 10, 13, 16 y 19 horas.
  • Estados Unidos - 12, 15, 18 y 21 horas.
  • Argentina - 13, 16, 19 y 22 horas.
  • España - 18, 21, 00 y 03 horas.

Y se confirmó que el horario en el que ocurrirá la inauguración y la final es el de las 13:00 horas del centro de México.

¿Cuántas y qué selecciones ya están clasificadas al Mundial 2026?

Las eliminatorias continúan dejando emociones a raudales y en estos momentos ya están clasificadas 18 de las 48 participantes totales de la próxima Copa del Mundo. Y el listado actualizado es el siguiente.

  • México, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay, Marruecos y Túnez.

¿Cuándo es la repesca para el Mundial 2026?

Tras confirmarse la presencia de Bolivia, es importante recordar que Guadalajara y Monterrey recibirán la reclasificación de esta competición en marzo del 2026. Allí serán seis selecciones nacionales las que buscarán los últimos dos boletos a la justa mundialista. Por el momento solamente han asegurado su sitio en este mini torneo los bolivianos y la selección de Nueva Caledonia.

Lo mejor del Mundial México 2026
Selección Mexicana
