¿A madrugar? Confirman los horarios que tendrían los juegos del Mundial 2026

Faltan menos de 300 días para que se disputa el Mundial de 2026 y diferentes medios han asegurado los horarios que tendrían los partidos de la Copa del Mundo.

Los horarios de los partidos para el Mundial 2026

Para los juegos del Mundial de 2026, se tendrían pensados cuatro horarios para los encuentros. Los cuales serían:



10 am tiempo del centro de México.

13 horas tiempo del centro de México.

16 horas tiempo del centro de México.

19 horas tiempo del centro de México.

Los horarios serían muy similares a los que se utilizaron en el Mundial de Clubes 2025. El motivo de que sean esos horarios sería para que los aficionados en Europa puedan ver varios juegos sin la necesidad de desvelarse tanto por el cambio de horas que existe entre los países.

Los mexicanos podrán disfrutar de un Mundial sin tener que desvelarse o madrugar como ha tocado en los años anteriores. Al ser sede del evento, tendrán la preferencia de tener horarios accesibles para poder ver los partidos.

Por otra parte, ciertos horarios podrían tener repercusiones en los jugadores por las temperaturas. En las fechas del Mundial de 2026, es el verano en los tres países por lo que en ciertas ciudades podrían tener altas temperaturas y afectar en el rendimiento físico de los futbolistas.

Por el momento, no se han confirmado los horarios. Se espera que la FIFA revele los horarios que escogerá en los próximos meses.

La Selección Mexicana se podría beneficiar de los horarios

En caso de que se confirmen los horarios, sería un beneficio para México poder jugar a las 13 horas tiempo del centro de México por la altura y el calor que hace en ese horario.

Los rivales se podrían cansar más rápido y permitir que México domine el encuentro.

Cuántos partidos tendrá México

México será sede de 13 partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta cifra incluye encuentros de la fase de grupos y rondas eliminatorias iniciales, distribuidos en tres estadios:

