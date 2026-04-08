Hormiga González no se tienta el corazón; así reveló a qué club “odia” más entre Atlas y América

Armando, la Hormiga González, se ha convertido en el elemento más importante de Chivas y en uno de los goleadores del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Ante esta situación, luce interesante conocer a qué equipo odia más, deportivamente hablando, entre América y Atlas.

La apuesta de Chivas por su cantera

Como sabes, Chivas cuenta con dos clásicos a nivel nacional siendo estos ante América y Atlas, mismos que está obligado a ganar en cada temporada. Debido a tal situación, algunas personas se sorprendieron al conocer a qué equipo odia más la Hormiga González, quien es el actual goleador del Rebaño.

¿A qué equipo “odia” más la Hormiga González entre América y Atlas?

En principio, vale decir que Armando González ya sabe lo que es vacunar a las dos escuadras antes mencionadas. De hecho, la Hormiga ha vencido a los guardametas del América y el Atlas en las últimas dos temporadas, lo cual habla del impacto que tiene en este tipo de juegos.

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Dicho lo anterior, González tuvo una plática con el podcast oficial de Chivas en donde reveló que, como aficionado, tiene una enemistad más grande con Atlas por sobre América. Esto deriva del hecho de que ambos equipos comparten la misma ciudad, lo cual deriva en un odio deportivo más grande.

“El Clásico con América es el Nacional, el más importante de nuestro país. Pero ese de Atlas es porque vives en la misma ciudad. Así que se siente un poco más con Atlas por lo mismo desde Fuerzas Básicas. El del América tiene ese toque especial porque es el más importante del país”, explicó la Hormiga González.

¿A qué equipos enfrentará Chivas en el cierre de temporada?

Después de haber disputado el encuentro ante los Pumas de la UNAM, Chivas enfrentará cuatro partidos más en este cierre del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Entre estos destacan los compromisos ante los Tigres, Puebla, Necaxa y, finalmente, los Xolos de Tijuana.