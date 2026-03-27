El jugador mexicano que más aumentó su valor en el mercado durante el último año

Armando 'Hormiga' González ha visto multiplicar su valor en el mercado durante el último año, de acuerdo al portal especializado en fichaje de jugadores Transfermarkt, más que ningún otro jugador mexicano y esto gracias a su rendimiento dentro de la cancha y a sus campeonatos de goleo con las Chivas en la Liga BBVA MX.

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Hormiga González, el jugador mexicano que más ha multiplicado su valor en el mercado

Hormiga González pasó de valer 1.5 millones de euros en mayo del 2025 a 15 millones de euros en la última actualización presentada por Transfermarkt, es decir, multiplicó 10 veces su valor en el mercado, más que cualquier otro jugador mexicano.

Sin embargo, no ha sido una tarea sencilla ya que el delantero se convirtió en el referente de Chivas y en el pasado Apertura 2025 consiguió hacerse del título de goleo, junto con Paulinho y Joao Pedro, tras anotar 12 goles en la fase regular del campeonato.

Este Clausura 2026 ha logrado mantener la inercia goleadora y apunta a superar su cuota ya que en 12 partidos disputados ha convertido 10 anotaciones para que el Rebaño Sagrado marche como líder del campeonato y Hormiga González comparta la cima de la tabla de goleo con Joao Pedro.

Con 22 años, Hormiga González aun puede seguir explotando su potencial y la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM será un gran escaparate para que muestre sus capacidades ante el mundo y dar el salto a un equipo grande de Europa.

Para asegurar que no dejará al equipo en calidad de agente libre, las Chivas lo brindaron con un contrato hasta diciembre del 2029, pero cualquier equipo que busque hacerse de sus servicios tendrá que pagar al menos 15 millones de euros por su derechos federativos.

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