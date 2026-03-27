Club América no se se deja vencer y les da una buena noticia a sus aficionados entre el caos del Clausura 2026

Mientras aseguran que un fichaje del Club América los ha salvado del fracaso en el Clausura 2026, puesto que les podría ir incluso peor (ocupan el 8º puesto, el último que ingresa a la Liguilla). De todos modos, al margen de ese caos que viven en la Liga BBVA MX, no todas son malas noticias para los aficionados americanistas, pues apareció algo que les motivará.

Al margen de que un ex América hoy tomará protagonismo en Brasil y de que algunas cosas no le están saliendo bien al conjunto de André Jardine, la directiva tomó una decisión que le agradó a los aficionados en las redes sociales. Pues las Águilas firmaron un acuerdo con una prestigiosa marca de indumentaria de moda para comercializar prendas azulcremas.

|Crédito: Club América

El nuevo acuerdo de Club América con una marca de indumentaria que no es Adidas

Mientras que Adidas sigue vistiendo al conjunto del Nido de Coapa, el Club América ahora tiene indumentaria de moda de la marca Pompeii. Suéteres, sudaderas y accesorios con una identidad ligada completamente a las Águilas han provocado la felicidad del público americanista.

TE PUEDE INTERESAR:



Con diseños poco convencionales y que jamás se verían con Adidas, este nuevo acuerdo de colaboración con Pompeii le da a los fanáticos del América una nueva manera de lucir los colores de su equipo favorito. Gran noticia.

Los partidos que le quedan al Club América en el Clausura 2026

En medio de la disputa de los partidos que definirán si ingresa (o no) a la Liguilla del Clausura 2026, el Club América también deberá jugar los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup frente al Nashville de la MLS. Así, el calendario del equipo de André Jardine es el siguiente:

Jornada 13: Santos Laguna vs. América. 4 de abril, 21:00hs

Concachampions ida: Nashville SC vs. América. 7 de abril, 18:00hs

Jornada 14: América vs. Cruz Azul. 11 de abril, 21:00hs

Concachampions vuelta: América vs. Nashville SC. 14 de abril, 21:30hs

Jornada 15: América vs. Toluca. 18 de abril, 21:00hs

Jornada 16: León vs. América. 21 de abril, 21:06hs

Jornada 17: América vs. Atlas. 25 de abril, 21:00hs.