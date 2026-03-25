Mientras la Hormiga González lleva 22 goles, esta es la historia del goleador récord de Chivas en un año
El delantero del Guadalajara podría alcanzar el mejor número de todos
Mientras que se compara lo que valía Chicharito a la edad de Armando González, en la actualidad la “Hormiga” está peleando por alcanzar un récord increíble en Chivas de Guadalajara en una misma temporada. Pues lleva 22 goles en lo que va del año futbolístico y se acerca al récord histórico de Jaime Pajarito, que anotó 27 tantos en la temporada 1980-1981.
Jaime Cleofas Pajarito García nació en Tonalá, Jalisco, el 9 de abril de 1955. Fue un futbolista que jugó en la década de 1970 y en la de 1980. Su aporte goleador fue increíble, a tal punto de que llegó a ser convocado en 4 partidos con la Selección Nacional de México. Mientras tanto, en Chivas se habla de la diferencia de salario de Gabriel Milito con su antecesor.
Aunque en Chivas logró el récord de goles en una misma temporada, Pajarito también jugó en Nacional de Guadalajara, en Atlas y en Tigres de la UANL. A pesar de tener solo 12 años de actividad en el futbol profesional, le alcanzó para dejar una huella muy grande en el “Rebaño Sagrado”.
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Grandes logros de Jaime Pajarito en las Chivas de Guadalajara y en la Liga BBVA MX
Según la información de OneFootball, Jaime Pajarito García logró grandes cosas en las Chivas de Guadalajara y en la Liga MX en general:
- En la temporada 86-87 debió volver del retiro porque Chivas había sufrido muchas expulsiones en el Clásico Nacional ante el Club América.
- Es uno de los 10 máximos goleadores en Chivas en Liguilla y fases finales (5 goles).
- Fue el primer jugador de Chivas en marcar un hat-trick únicamente con goles de cabeza (1980-81).
- Se destacó por sus goles de cabeza con la playera de Chivas (14).
- Tiene el récord de más goles con Chivas en una misma temporada (27).
Los números de Armando González en toda su carrera en Chivas
De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos son los números de “La Hormiga” González jugando para las Chivas de Guadalajara:
- Partidos jugados: 58
- Duelos como titular: 33
- Goles que convirtió: 27
- Asistencias que aportó: 3
- Tarjetas recibidas: 5 amarillas y 0 rojas.