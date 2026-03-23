Mientras Armando “Hormiga” González vale 7 millones, esto costaba Chicharito Hernández a su edad

El ascenso de Armando “Hormiga” González ilusiona a la afición de las Chivas de Guadalajara y rompe récords que parecían inalcanzables. Tras su reciente gol ante Rayados de Monterrey en el Clausura 2026, el joven delantero lidera la tabla de goleo tras la Jornada 12 de la Liga BBVA MX y superó una marca histórica de Javier “Chicharito” Hernández, que también valía una fortuna a su edad.

Esta explosión futbolística de “La Hormiga” ha disparado su valor en el mercado de fichajes, invitando a una comparación inevitable con el inicio de la carrera del ex Manchester United y Real Madrid. Pues González, que pasó de ser rechazado a ser un goleador mundial, hoy vale 7 millones de euros. Chicharito a su edad costaba € 11,000,000.

Hormiga González busca un gran objetivo antes del receso por fecha FIFA|Crédito: Chivas

La revalorización de la "Hormiga": Un salto del 200%

De acuerdo con los últimos datos de Transfermarkt, Armando González alcanzó un valor de mercado de 7 millones de euros en marzo de 2026. Lo impresionante es que esta cifra representa un incremento cercano al 200% en apenas seis meses. Con 22 años (y a semanas de cumplir los 23), la "Hormiga" es hoy el activo más valioso de la cantera rojiblanca.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuánto valía Chicharito Hernández a los 22 años, edad de la Hormiga González?

Para poner en perspectiva el fenómeno, es necesario mirar hacia atrás. Cuando Javier Hernández tenía los mismos 22 años y estaba por cumplir 23, ya militaba en las filas del Manchester United. En aquel entonces, su valor de mercado oscilaba en los 11 millones de euros.

Chicharito Hernández al Manchester United habría costado 12,2 millones de dólares en 2025|Getty Images

Si bien la cifra de Chicharito era superior —impulsada por su traspaso a la Premier League—, el crecimiento de González en el mercado mexicano es igual de importante. Al cumplir los 23, Hernández saltó a los 16 millones, mientras que alcanzó su pico histórico de 25 millones de euros en 2016 con el Bayer Leverkusen.

El récord que ya es de Armando González

Más allá de los valores de mercado, la verdadera comparación hoy está en los tantos que convirtieron. Con su reciente anotación, la “Hormiga” llegó a 22 goles en la temporada 2025/26, superando los 21 tantos que Chicharito marcó en su mejor año con el “Rebaño Sagrado” (2009/10).

Con cinco jornadas aún por disputarse en el torneo regular del Clausura 2026 y con la Liguilla en el horizonte, Armando González tiene todo para dejar una huella imborrable antes de, probablemente, seguir los pasos de Chicharito hacia el Viejo Continente.

