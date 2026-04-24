Hormiga González dio la peor noticia que podrían recibir los aficionados mexicanos

Mientras que Chivas se preocupa por perder una oportunidad de oro en la pelea por el millón de dólares, resulta que la figura de su equipo, la Hormiga González, dio la peor noticia que podían recibir los aficionados mexicanos de cara a la próxima temporada de la Liga BBVA MX. Pues todos los caminos apuntan hacia un solo destino y no es el que los mexicanos quieren.

Así como la Hormiga González se centra en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en intentar volver a ser líder de la tabla de goleo y ser bicampeón de este gran logro, también estaría concentrado en otra cosa que no es del gusto de los aficionados mexicanos. Pues Armando aseguró que en el corto plazo se podría dar su salida a Europa.

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Esto dijo la Hormiga González sobre su posible salida al futbol europeo

En las últimas horas Armando González habló sobre la posibilidad de salir de la escuadra tapatía luego del Mundial 2026 que disputará con la Selección Mexicana. “Ir a Europa es uno de mis objetivos. Siento que a corto plazo es posible. Si sigo trabajando de esta manera, sé que algún buen equipo de las mejores ligas se fijará en mí, pero tengo que seguir trabajando día a día”, dijo.

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Además, el jugador de la Selección Nacional de México también llenó de elogios a Gabriel Milito. “Nos impulsa. Nos inyecta confianza, esa decisión que nos venía faltando los torneos anteriores, nos inculcó el hambre por ganar”.

|Instagram: Hormiga González

Por último, eligió entre el bicampeonato de goleo o ganar el Clausura 2026 (donde no estará en la Liguilla). “El campeonato goleo le daría muchas alegrías a la gente, pero no se compara a la alegría que daría el campeonato con Chivas”, finalizó.

Los números de la Hormiga González en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en los números de los futbolistas, así le ha ido a Armando González como jugador de las Chivas de Guadalajara: