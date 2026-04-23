Selección Mexicana es goleada 5-1 y se despide de prestigioso torneo con más descalabros que victorias

La Selección Mexicana Sub-16 fue goleada 5-1 por su similar de Inglaterra en la última jornada de la Vertex Cup, torneo en el que debutó con el pie derecho al darle la voltereta a Argentina. Sin embargo, el combinado azteca se despidió de la justa con más descalabros que victorias.

El cuadro dirigido por Yasser Corona se fue arriba en el marcador al minuto 6 con el gol de Félix Gómez en una jugada a balón parado, pero muy poco les duró el gusto, ya que los europeos remaron contracorriente para llevarse la victoria con goleada. Así fue el duro revés de México tras caer ante Portugal en el Mondial Montaigu.

México perdió contra Inglaterra en la última jornada de la Vertex Cup|@thevertexcup

Pese a tener un buen inicio de partido, la selección nacional fue a menos, hecho que aprovechó Inglaterra para anotarle 5 goles: Darren Motsi, Prince Otabor, Vicent Joseph, Mylo Bernard y Heaven Kilwa.

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Los resultados de la Selección Mexicana en la Vertex Cup

La Vertex Cup es un torneo que reúne a las selecciones juveniles con mayor proyección, a fin de impulsar el desarrollo de futbolistas mediante la alta competencia. Esta justa se disputó en Miami, donde la Selección Mexicana vino de atrás y le ganó a Argentina por marcador de 3-2. Los goles del cuadro verde fueron obra de Lucas Silva, Juan Martínez y Félix Gómez, mientras que de la albiceleste marcó Bruno Cabral en 2 ocasiones.

Sin embargo, el combinado azteca sufrió un duro revés en la segunda jornada al caer ante el odiado rival, Estados Unidos, por marcador de 2-1. El gol de México fue obra de Lisandro Torres, mientras que del cuadro de las Barras y las Estrellas marcaron Landon Lucero y Landon Mulvenna.

Finalmente, el tricolor culmina su participación en este torneo de preparación con 1 victoria y 2 derrotas. Ahora, los jugadores convocados regresarán a sus clubes para continuar con su proceso formativo, en espera de próximas justas internacionales.