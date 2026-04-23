Así va la tabla anual de la Liga BBVA MX para clasificar a la Concachampions 2027 tras la Jornada 16

Así como el líder anual 2025/26 de la Liga BBVA MX ganará un millón de dólares y Chivas perdió una oportunidad dorada ante Toluca y Cruz Azul para lograr esa primera posición, la tabla de posiciones también es importante para la clasificación a la Concachampions 2027. Hay 6 equipos de México que ingresarán a la competencia internacional del próximo año.

Mientras muchos se concentran en la tabla del Clausura 2026 tras la jornada 16, otros equipos se centran en la tabla general de la Liga MX. Pues varios clubes quieren estar lo más arriba posible para definir siempre como local y garantizar su paso de ronda en caso de igualdad. A la vez, otros quieren sumar más puntos en busca de ingresar a la Concacaf Champions Cup 2027.

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Clasificación a la Concachampions 2027: La tabla de posiciones de la Liga BBVA MX 2025/26

Cruz Azul: 65 puntos (+22). Recibe a Necaxa en la Jornada 17. Toluca: 64 puntos (+34). Recibe a Club León en la Jornada 17. Chivas: 64 puntos (+13). Recibe a Xolos de Tijuana en la Jornada 17. América: 59 puntos (+19). Recibe a Atlas en la Jornada 17. Tigres: 58 puntos (+25). Recibe a Mazatlán en la Jornada 17. Pumas: 54 puntos (+14). Visita a Pachuca en la Jornada 17. Pachuca: 53 puntos (+8). Recibe a Pumas en la Jornada 17.

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¿Cuántos cupos tiene la Liga MX para la Concachampions 2027?

La Concachampions 2027 tiene lugar para 6 equipos de la Liga BBVA MX, de los cuales los cupos se dividen de la siguiente manera:

Cupo 1: Campeón Apertura 2025 ( Toluca )

) Cupo 2: Finalista Apertura 2025 ( Tigres de la UANL )

) Cupo 3: Campeón Clausura 2026 (Por definir)

Cupo 4: Finalista Clausura 2026 (Por definir)

Cupo 5: Mejor ubicado en tabla anual que no haya sido finalista ( Cruz Azul , por ahora)

, por ahora) Cupo 6: Segundo mejor ubicado en tabla anual que no haya sido finalista (Chivas, por ahora)

|X: Chivas

La tabla general de la temporada 2025/26 funciona para clasificar a la Concachampions 2027. De los 6 cupos asignados a clubes de la Liga MX, 4 son para los finalistas del Apertura 2025 y del Clausura 2026; mientras los 2 cupos restantes son de la tabla anual, de equipos que no hayan sido finalistas.

En busca de la Concachampions 2027, América, Pumas y Pachuca son aquellos que podrían obtener un lugar en la competencia internacional si uno de los ya clasificados (Cruz Azul, Chivas, Toluca o Tigres) es finalista y libera un cupo hacia abajo en la tabla anual.