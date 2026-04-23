Chivas pierde una oportunidad de oro ante Toluca por el millón de dólares: se define en la Jornada 17

Desde hace días se sabía que la carrera por el millón de dólares tenía a Chivas y a Toluca como favoritos. La Jornada 16 fue transcurriendo y, con la inesperada derrota de los Diablos Rojos ante Mazatlán, todo parecía indicar que el Guadalajara tenía el camino allanado para liderar la tabla general de la temporada 2025/26. Pues, el primero gana USD $ 1,000,000.

Mientras muchos se preguntan cómo va la tabla del Clausura 2026 tras la última fecha disputada, hay otros equipos centrados en la tabla general de la Liga BBVA MX. Es que el líder ganará el millón de dólares y los que ocupen las primeras posiciones, clasificarán a la Concachampions 2027. Club América, por ejemplo, es uno de los interesados en la Concacaf Champions Cup.

|Crédito: Chivas de Guadalajara

La tabla anual de posiciones de la Liga BBVA MX 2025/26

Cruz Azul: 65 puntos (+22). Recibe a Necaxa en la Jornada 17.

65 puntos (+22). Recibe a Necaxa en la Jornada 17. Toluca: 64 puntos (+34). Recibe a Club León en la Jornada 17.

64 puntos (+34). Recibe a Club León en la Jornada 17. Chivas: 64 puntos (+13). Recibe a Xolos de Tijuana en la Jornada 17.

64 puntos (+13). Recibe a Xolos de Tijuana en la Jornada 17. América: 59 puntos (+19). Recibe a Atlas en la Jornada 17.

59 puntos (+19). Recibe a Atlas en la Jornada 17. Tigres: 58 puntos (+25). Recibe a Mazatlán en la Jornada 17.

58 puntos (+25). Recibe a Mazatlán en la Jornada 17. Pumas: 54 puntos (+14). Visita a Pachuca en la Jornada 17.

54 puntos (+14). Visita a Pachuca en la Jornada 17. Pachuca: 53 puntos (+8). Recibe a Pumas en la Jornada 17.

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Cruz Azul se llevaría un premio inesperado ante Toluca y Chivas

El primero en jugar en la jornada 16 fue Cruz Azul, que empató 1-1 como visitante ante Querétaro y llegó a 9 partidos sin ganar, ocasionando el despido del entrenador Nicolás Larcamón. De todos modos, se ubicó en una inesperada primera posición tras la derrota 4-3 de Toluca visitando a Mazatlán y el empate sin goles entre el Guadalajara y el Necaxa.

La tabla general de la temporada 2025/26 también funciona para clasificar a Concachampions

Para la Concacaf Champions Cup 2027, México cuenta con 6 cupos asignados a clubes de la Liga MX. En ese marco, 4 de ellos son para los finalistas del Apertura 2025 (Toluca y Tigres) y del Clausura 2026 (por definir). Los 2 cupos restantes son de la tabla anual, de equipos que no hayan sido finalistas, que a día de hoy serían Cruz Azul y Chivas.

En busca de la Concachampions 2027, América, Pumas y Pachuca esperan sumar puntos en la última jornada y ser finalistas o esperar que uno de los cuatro ya clasificados lleguen a la final para liberar cupos hacia abajo en la tabla de posiciones 2025/26.