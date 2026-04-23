Hormiga González va por récord de hace más de 20 años que le pertenece a histórico

Armando, la Hormiga González, está a 90 minutos de lograr uno de los récords más importantes y, a su vez, complicados que existen dentro del futbol mexicano. De hecho, este ha mantenido una vigencia de más de dos décadas y le pertenece a un histórico del balompié azteca.

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El centro delantero de Chivas ha tenido un año estupendo, mismo que lo ha llevado a la terna final para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante ello, ¿sabías que la Hormiga González está muy cerca de batir un récord que tiene más de 20 años de vigencia dentro de la Liga BBVA MX?

¿Cuál es el récord que la Hormiga González podría batir en Chivas?

En estos momentos, la Hormiga González tiene el subliderato de la tabla de goleo en el Clausura 2026 al sumar 12 anotaciones a lo largo de la temporada; es decir, una menos que el portugués Joao Pedro tiene luego del gol anotado en el triunfo de San Luis sobre Santos.

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Cabe recordar que Armando fue el campeón de goleo del torneo pasado junto a Paulinho y el mismo Joao Pedro con 13 anotaciones, lo cual sugiere que si González iguala o supera la marca del atacante de San Luis lograría el bicampeonato de goleo bajo la casaca de Chivas.

De concretarse esto, la Hormiga González estaría alcanzando el mismo récord para un futbolista mexicano que logró Jared Borgetti en el Invierno 2000 y Verano 2001, cuando fue el máximo anotador del futbol mexicano vistiendo la casa del Santos Laguna.

¿A qué equipo enfrentará Chivas en la última jornada del Clausura 2026?

Chivas cerrará la fase regular del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA recibiendo a los Xolos de Tijuana, en duelo que se llevará a cabo este sábado en punto de las 17:07 horas. Se trata, entonces, de la última oportunidad que tiene la Hormiga González para alcanzar el bicampeonato de goleo en el futbol mexicano. ¿Lo logrará?