Hormiga González regala jersey tras partido de Europa League y recibe mensaje INESPERADO: “Te amo un chingo”

En las últimas hora, se ha vuelto viral el video de un aficionado mexicano que asistió al partido de Marsella vs Olympiacos de la Europa League para poder ver jugar a la 'Hormiga' González. Al finalizar el juego tuvo un emotivo encuentro con el jugador pues le regaló hasta su playera de recuerdo.

Julio Esparza fue el aficionado afortunado de tener el encuentro con la 'Hormiga' González. En el video se ve que es de los últimos en permanecer en el estadios, se acerca Armando a poder saludarlo, Julio aprovecha para poder pedirle su playera de recuerdo y confesarle que lo ama.

"-Ahí viene la Hormiga. Eh vamos cabr**.

-Eres de Monterrey?

-Ahuevo cabr**, Metele chingazos cabr**.

Me puedes dar tu camisa. Te amo un chingo. Echale chingazos

Gracias wey".

Fue la platica que intercambiaron en un lapso menor de 20 segundos entre los dos mexicanos. Al final, Julio se fue con la playera de la Hormiga, un video que se ha vuelto viral y un recuerdo que tendrá para siempre.

Así le fue a Armando González en el Marsella vs Olympiacos

Armando “Hormiga” González tuvo minutos en el partido de Marsella vs Olympiacos de la Jornada 2 de la UEFA Europa League, el delantero entró de cambio al minuto 67 por Roman Yaremchuk.

González no pudo generar peligro pero su equipo se llevó la victoria al ganar 1-0 y así llegó a seis puntos en la competición, se mantiene invicto y se coloca en el décimo lugar de la tabla.

El pasado 16 de septiembre, Olympiacos venció por 2-1 al Jagiellonia en un partido donde Hormiga marcó gol. El 15 de octubre, el cuadro rojiblanco se impuso por 1-0 al Olympique de Marsella en Francia.