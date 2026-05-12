Mientras Hormiga González vale 15 millones, el precio irrisorio de Pato Salas en el Clausura 2026

Mientras que se confirmó la fecha de venta de los boletos para el Chivas contra Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2026, el Guadalajara se ilusiona a pesar de no poder contar con Armando la “Hormiga” González, quien está concentrado en CAR con la Selección Mexicana. En tanto, los fanáticos de Club América ya ponen a la misma altura a Pato Salas.

Por un lado, el América despide a un jugador que sí supo lograr lo que Henry Martin desperdició; por otra parte, piensa a Patricio Salas como el futuro del ataque del combinado americanista. Pues tuvo buenos números en la última temporada. Algo que llama la atención es la diferencia de precio entre la Hormiga en Chivas y Pato en las Águilas.

|MEXSPORT

El valor de mercado de la Hormiga González y de Pato Salas en el Clausura 2026

De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado de los futbolistas, Armando González está tasado en 15 millones de euros. Esta cifra equivale aproximadamente a más de 300 millones de pesos mexicanos. Así, es el jugador más caro de la Liga BBVA MX. Mientras tanto, Pato Salas es el más barato, ya que su precio es de 50 mil euros (1,000,000 MXN).

TE PUEDE INTERESAR:



Presente y ¿futuro? de la Selección Mexicana

Al margen del dinero, se está gestando una buena dupla a futuro para la Selección Mexicana. Son dos prospectos interesantes brillando en los equipos grandes. Armando Gonzalez y Patricio Salas, para muchos, son el futuro de la delantera de México. Claro, la Hormiga ya forma parte del presente del seleccionado azteca, ya que jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Patricio Salas sería el 9 del América para enfrentar a Pumas.|@patosalas_

Los números de la Hormiga González en su última temporada en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, los números de la Hormiga González en la temporada 2025-26 en Chivas de Guadalajara han sido los siguientes:

35 partidos jugados

31 titularidades

24 goles convertidos

2 asistencias aportadas

3 tarjetas amarillas recibidas

|Chivas

Los números de Pato Salas en su última temporada en Club América