El jugador que podría ser la SORPRESA en el XI de Milito para el Chivas vs Santos

Chivas terminó su participación en la Leagues Cup con una decorosa victoria ante el Seattle Sounders por 2-1, resultado que llena al plantel de optimismo con miras al regreso del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en donde su siguiente rival será el Santos Laguna.

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Después de una Leagues Cup en donde decepcionó en sus primeros dos juegos, el Rebaño Sagrado se concentrará al cien por ciento en lo que ocurra en este Apertura 2026. De hecho, el técnico de Chivas podría sorprender a propios y extraños con la participación de este elemento desde su XI inicial ante los laguneros.

¿Qué jugador podría ser la sorpresa en el XI de Chivas vs Santos?

Si bien aún no es oficial, todo parece indicar que Gabriel Milito podría darle una oportunidad desde el XI inicial a Hugo Camberos, jugador de 19 años que destacó en el último Premundial con la Selección Mexicana y que cuenta con virtudes distintas respecto a sus demás jugadores.

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Cabe mencionar, además, que Hugo Camberos también tuvo participación en el último duelo frente al Seattle Sounders destacando por la banda, minutos que habrían sido suficientes para que Gabriel Milito le brinde una nueva oportunidad para consagrarse en el esquema titular.

¿Quién sería el sacrificado para la entrada de Hugo Camberos ante Santos?

Si se confirma el regreso de Hugo Camberos al XI titular de Chivas para medirse a Santos, es posible que el jugador que sea sacrificado en el cuadro jalisciense sea Bryan González, quien dicho sea de paso salió lesionado en el último compromiso del Rebaño frente al Sounders.

Con ello, Camberos podría desempeñarse como carrilero por izquierda con profundidad al momento de desbordar, lo anterior recordando que el juego de la Jornada 4 entre Chivas y Santos Laguna se llevará a cabo este domingo, en el TSM, en punto de las 19:10 horas.