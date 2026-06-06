Usar a Hugo Sánchez: el secreto para ganar “7a0”, el juego viral de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá shows en la inauguración y en muchos momentos dentro del campo de juego. Sin embargo, la fiesta del futbol también se vive fuera de las canchas, en el plano digital. Recientemente se hizo viral el juego “7a0”, creado en Brasil y que todos quieren jugar. Azteca Deportes apenas pudo ganar 2 de 20 veces que intentó. Usar a Hugo Sánchez fue clave.

Tener al goleador mexicano que tiene una historia notable en el Real Madrid es perfecto. La valoración media de Hugo Sánchez en el Mundial 1986 lo convierte en una de las piezas más preciadas para quienes quieren jugar.

¿En qué consiste “7a0”, el juego del que todos hablan en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

“7a0” (o Sete a Zero) es un juego gratuito de navegador

Fue creado por un desarrollador brasileño y permite armar un equipo ideal con futbolistas de selecciones mundialistas desde 1970 hasta 2026.

El juego te asigna al azar una selección y una edición específica del Mundial.

Debes elegir un jugador que haya formado parte de esa convocatoria.

Repites el proceso hasta completar tu once titular (se van acabando las posiciones a medida que avanzas).

Cuando acabas de armar tu equipo, el juego simula 7 partidos (fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final)

El objetivo es salir campeón invicto (7-0) y lo divertido es mezclar estrellas distintas generaciones, como Diego Maradona, Lionel Messi, Johan Cruyff, Pelé o Hugo Sánchez.

Los dos equipos con los que Azteca Deportes ganó el juego del que todos hablan

El Equipo A le ganó en grupos a: Argelia 1982 (3-0), Escocia 1978 (5-0) y Uruguay 1970 (2-1). También venció en octavos a Ucrania 2006 (5-0), en cuartos a Países Bajos 2026 (2-1), en semifinales a Bélgica 2018 (2-1) y la final a Italia 1982 (2-1). La alineación era esta:

Iker Casillas (España, 2002)

Władysław Żmuda (Polonia, 1982)

Ruud Krol (Países Bajos, 1974)

Rúben Dias (Portugal, 2022)

Ricardo Rodríguez (Suiza, 2018)

Kevin De Bruyne (Bélgica, 2018)

Antoine Griezmann (Francia, 2018)

Arturo Vidal (Chile, 2014)

Lionel Messi (Argentina, 2014)

Johan Cruyff (Países Bajos, 1974)

Hugo Sánchez (México, 1986)

hugo sanchez4|Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images

En tanto, el Equipo B venció en Grupos a: Grecia 2010 (9-0), Australia 2006 (4-0), Argentina 1990 (4-1). En octavos le ganó a Serbia 1990 (4-0), en cuartos a Países Bajos 1978 (5-2), en semifinales a Brasil 2022 (3-1). La gran final se la ganó a Países Bajos 1974 (3-2). La alineación fue esta:

Ladislao Mazurkiewicz (Uruguay, 1974)

Eric Gerets (Bélgica, 1982)

Kolo Touré (Costa de Marfil, 2014)

Daniel Passarella (Argentina, 1982)

Philipp Lahm (Alemania, 2014)

Luka Modrić (Croacia, 2018)

Kwadwo Asamoah (Ghana, 2014)

Pavel Nedvěd (República Checa, 2006)

Lionel Messi (Argentina, 2022)

Gary Lineker (Inglaterra, 1986)

Diego Maradona (Argentina, 1986)