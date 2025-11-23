El día que Hugo Sánchez fue golpeado por un aficionado en España; ¿conocías esta historia?

Prácticamente nadie cuestiona que Hugo Sánchez es el mejor futbolista mexicano en la historia del deporte. Lo que ocasionó en España marcó un antes y un después dentro de la jerarquía que alguien puede tener en la tradición futbolística del país tricolor. Por ello, generó de todo tipo de reacciones, incluida una agresión recibida en 1991, esto por un aficionado del Mallorca que se metió al campo para golpear a Hugol. Estos son los detalles.

¿Por qué un aficionado agredió a Hugo Sánchez?

El delantero mexicano ya era conocido y reconocido en todos los rincones del mundo. Ya había anotado demasiados goles y fastidiado a múltiples aficiones que veían a un ariete de época… venido desde un México futbolísticamente inexistente en el panorama mundial. Por ello, en 1991, cuando se llevaba a cabo la fecha 22 de LaLiga… el Macho vivió uno de los momentos más desagradables de su carrera en España.

Allí, un hombre aficionado del Mallorca, totalmente desinhibido por el consumo de alcohol, ingresó al campo con la intención de agredir con un golpe en el rostro (y básicamente de espaldas) a Hugo. Dicho partido lo inició ganando el Mallorca y posteriormente el mexicano empató el encuentro.

Según palabras del propio agresor, se enardeció por el festejo donde provocó a la afición del Mallorca con su tanto al minuto 75. Aunque el propio video muestra la intención de parte de Mariano Villalba de conectar un golpe certero en el rostro del mexicano, instantes previos al impacto… este resbaló y simplemente quedó en un intento de agresión.

¿Qué pasó con el agresor de Hugo Sánchez en el campo de Mallorca?

Según los reportes de un par de diarios españoles, la primera sentencia fue de 10 días de arresto menor mas 30, 000 pesetas de multa. Sin embargo, el hombre apeló la decisión y el mismo Hugo dijo que en su tierra lo trataron como héroe por realizar dicha agresión. Mariano de 32 años era el padre de familia, albañil, sostenía a cuatro hijos… y era parte de una facción de apoyo del Real Madrid en Mallorca.

Todos saben que el paso de Hugo Sánchez por España fue polémico, donde le trataron de modo racista y que solamente por sus goles le mostraron el mínimo respeto. Sin embargo ese día, estuvo a nada de vivir el momento más negro de su carrera, pues por azares del destino el aficionado no le golpeó de manera flagrante. Sino… otra historia se contaría de esa noche en el Estadio Luis Sitjar.