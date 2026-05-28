CONFIRMADO: ellos son los artistas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio CDMX

El Estadio CDMX es uno de los mejores recintos del planeta y lo deja demostrado por ser la tercera vez que albergará una Copa Mundial de la FIFA™. Con las remodelaciones del ex Estadio Azteca, vivirá un día histórico este jueves 11 de junio con la apertura del torneo. Los reflectores estarán en el partido de México pero también en la cartelera musical confirmada.

El Coloso de Santa Úrsula, que albergará 5 partidos, vibrará con la expectativa por el debut de la Selección Mexicana y por el espectáculo previo que promete cautivar al público internacional. La FIFA oficializó la lista de artistas que estarán en el escenario antes de que comience a rodar el balón en el Estadio Ciudad de México.

Los artistas que estarán en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA™ en México

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

Lila Downs

Danny Ocean

J Balvin

Tyla

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El cronograma completo sobre el show y la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lo concreto es que la ceremonia inaugural del Mundial 2026 iniciará a las 11:30 a.m. (tiempo del centro de México) y tendrá una duración exacta de 90 minutos. Durante este lapso, el estadio con capacidad para 83,000 espectadores albergará un despliegue de música, danza y arte que combinará el talento latino con la participación de la intérprete africana.

El show rendirá homenaje a la cultura nacional con un concepto enfocado en el tradicional papel picado. Esos preparativos también garantizan un evento dinámico para los televidentes globales. El evento arrancará a las 12:30 p.m. en Colombia, 13:30 p.m. en Estados Unidos (ET), 14:30 p.m. en Argentina y 19:30 p.m. en Madrid.

¿Cuándo será el partido inaugural y contra quién juega México?

México se medirá ante Sudáfrica el jueves 11 de junio a las 13:00 (tiempo del Centro de México), repitiendo el histórico enfrentamiento que inauguró la justa de 2010. El encuentro comenzará inmediatamente después de la ceremonia artística en la cancha del Estadio CDMX, marcando el debut oficial del Grupo A.

