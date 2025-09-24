Toluca lo dejó ir para que creciera y no sabía que la rompería tanto en su nuevo equipo

Toluca dejó ir a Anderson Duarte sin saber que hoy sería una de las figuras de su equipo. El delantero uruguayo viene de tener una actuación magistral con Mazatlán durante la jornada 10 del Apertura 2025, anotando un doblete para que su equipo rescate un empate importante ante Club León. Por otra parte, Chivas logró derrotar a Necaxa en esta misma fecha de Liga BBVA MX .

Lo cierto es que Toluca no confió en Duarte, pues lo dejó ir a principios de este año 2025 luego de la finalización del Clausura donde el cuadro escarlata logró campeonar. La directiva tomó la decisión de ceder al futbolista uruguayo a Mazatlán por un año, por lo que deberá regresar a los Diablos Rojos luego del 31 de diciembre. Por otro lado, Juárez sorprendió a Pumas y lo derrotó en esta jornada 10 .

Mazatlán FC Anderson Duarte dejó Toluca y ahora es figura en Mazatlán

Los cañoneros arrancaron el compromiso con un rendimiento muy flojo, pues León logró irse al descanso con una ventaja de 2-0. James Rodríguez mostró un nivel estelar marcando un gol y brindando una asistencia, sin embargo, allí apareció Duarte para calmar la tormenta con su doblete y mantener con vida las esperanzas de Mazatlán de ingresar a la Liguilla.

Duarte, el protagonista de esta noche. pic.twitter.com/oobaUc8Asw — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) September 24, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es Duarte, la figura que dejó ir Toluca?

Duarte realizó su formación como futbolista en Defensor Sporting de Uruguay y debutó profesionalmente en el año 2021. De cara al Clausura 2024, Toluca decidió apostar por su juventud y lo fichó en agosto de ese mismo año a cambio de 3,7 millones de euros aproximadamente. Sin embargo, cuatro meses después lo cedió a Mazatlán. Actualmente, tiene un precio de 2,5 millones.

Los números de Duarte en Mazatlán

Desde su llegada al conjunto cañonero, el extremo de apenas 21 años ha logrado disputar 19 partidos. En total, ha conseguido marcar 3 goles y repartir una asistencia, demostrando sus primeras virtudes durante este inicio de temporada. Pues Duarte comenzó a tener más minutos en este Apertura 2025, ya que anteriormente solía ser suplente.