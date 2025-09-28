Es el equipo más conflictivo de la Liga BBVA MX y recibió la peor humillación del torneo
Los números lo dicen y los resultados también, por lo que si quiere calificar a la Liguilla de la Liga BBVA MX debe de mejorar en su disciplina
Los Pumas de la UNAM están pasando uno de los peores fines de semana del Apertura 2025. El América los goleó y humilló 4-1 en el Clásico Capitalino. Sumado a que Efraín Juárez se fue expulsado, los rumores indican que la actitud del entrenador ya empieza a desgastar a la directiva. También hay que agregar que es el equipo más indisciplinado de la Liga BBVA MX, acumulando 45 tarjetas entre amarillas y rojas.
Siempre una derrota ante tu “odiado rival” es muy dolorosa. Hay maneras de las cuales perder, y la de los Pumas de Efraín Juárez está calando muy profundo en la afición, jugadores, cuerpo técnico y directivos. El entrenador mexicano tiene al equipo más indisciplinado de toda la Liga BBVA MX; suman 39 tarjetas amarillas y seis rojas, agrandando la que se ganó él ante el América.
“(Estamos) muy tristes, obviamente, por el resultado. Es verdad que condiciona muchísimo el arbitraje. Es un Clásico que se juega así, con la vida en cada disputa, y no sé si hay una tendencia en contra de nosotros. La banca de ellos gritaba y exageraba faltas. Él (César Ramos) ya quería sacar amarillas. Yo creo que ya hay demasiadas veces que ha pasado esto y no se me hace justo por los jugadores, por el esfuerzo que hacen todos los días. Estaban haciendo un gran partido”, destacó en conferencia Luis Pérez, auxiliar de Efraín Juárez.
André Jardine y el recadito a Efraín Juárez tras la derrota de Pumas
André Jardine es uno de los entrenadores más experimentados de la Liga BBVA MX y sus números lo respaldan. Es el único timonel tricampeón del futbol mexicano y lo hizo con un plantel del América lleno de estrellas. Después de la queja de Luis Pérez y la expulsión de Efraín Juárez en el América vs Pumas, no dudó en mandarle un mensaje al timonel auriazul de cara a los siguientes encuentros.
“¡Creo que, como entrenadores, debemos tener la calma siempre, cabeza fría! César Ramos no es de los que expulsa; siempre pide calma, es respetuoso, va con tarjeta amarilla cuando cruzas la línea. Este árbitro nunca tuve problemas con él. Bienvenido a la liga mexicana; así es, hay muchos partidos en los que salimos tristes, otros el rival, así es, bienvenido a la Liga MX”, comentó.