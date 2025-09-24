El América ya tendría listo un grandioso refuerzo tras la lesión de Dagoberto Espinoza

El América pierde a Dagoberto Espinoza por el resto de la temporada. El canterano del América se había ganado la titularidad por la banda y era un referente en la cancha. En el empate entre el América y los Rayados de Monterrey por 2-2, Dagoberto se lesionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. André Jardine ya tendría un refuerzo de lujo para dicha posición. Subiría al primer equipo al joven Gael Matías Delgado, quien milita con la Sub 21.

El América reveló la grave lesión de Dagoberto Espinoza, quien le había ganado la titularidad a Kevin Álvarez. El canterano del Pachuca sigue sin recuperar su nivel. En dicha posición, André Jardine también ocupa a Israel Reyes. Gael Matías Delgado juega para la Sub 21 del América, pero solamente ha jugado 8 minutos y un partido en 9 juegos que van del campeonato.

“El Club América informa que los exámenes médicos realizados a nuestro jugador Dagoberto Espinoza confirmaron una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, fue el mensaje con el parte médico del América. Se estima que el tiempo de recuperación sea entre 6 y 9 meses.

Compañeros de Dagoberto Espinoza le mandan mensajes

La lesión de Dagoberto Espinoza fue un duro golpe para los jugadores del América. A través de diversos medios en redes sociales, se puede observar cómo le mandan mensajes de aliento para que se recupere lo antes posible. Álvaro Fidalgo, Luis Ángel Malagón y Sebastián Cáceres, entre otros, son los que se pueden observar.

¡Muchísimo ánimo, Dago!



Todos estamos contigo en este difícil proceso y no dejaremos de apoyarte en todo momento. Eres fuerte y sabemos que puedes con esto. 💪



¡Cabeza en alto y a enfocarse en la recuperación! 💙💛 pic.twitter.com/6XowYmRsIW — Club América (@ClubAmerica) September 23, 2025

“Daguito, estamos todos juntos, cuenta con nosotros. Mucho ánimo, sé que saldrás adelante. Tienes una gran carrera por delante, esto apenas empieza”, le dijo Fidalgo. Por su parte, Malagón dijo: “mi Dago, acá andamos para las que sean. Acuérdate de que Dios sabe por qué pasan las cosas. Te quiero mucho, carnal”. Estos son algunos de los mensajes que ha recibido.

Dagoberto también subió un mensaje a Instagram en el que aseguró que Dios sabe por qué pasan las cosas. “Sólo Dios sabe el significado de las cosas; dejaré todo en tus manos, Señor. Volveremos mejor que nunca”, se puede leer, acompañado de una foto suya en blanco y negro.