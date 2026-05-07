La IA realizó 150 simulaciones y predijo quién ganará la final de Concachampions entre Toluca y Tigres

Mientras los fanáticos de la UANL confían en su dupla perfecta para ser campeones, la gran final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y Tigres se juega primero en la tecnología. En este marco, la IA de Gemini realizó una simulación basada en múltiples variables y lanzó su predicción sobre quién ganará el título de Concachampions.

A partir de 150 simulaciones de este duelo definitivo, la inteligencia artificial arrojó un resultado extremadamente parejo pero ligeramente favorable a Toluca —que tiene a una promesa con futuro europeo—. Los de Antonio Mohamed levantaron el trofeo en el 50.6% de los escenarios, frente a un 49.4% de los de Guido Pizarro.

during the 3rd round match between Tigres UANL vs Toluca as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at Universitario Stadium, on January 17, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/MEXSPORT

De acuerdo con las simulaciones realizadas, el marcador más probable es un 2-1 a favor de Toluca, resultado que le otorgaría el título en “La Bombonera”. Mientras los locales apostarán por el olfato goleador de Paulinho y su capitán Marcel Ruiz, los Felinos confiarán en la magia de Juan Brunetta y Ángel Correa.

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Golpear primero en el “Infierno”: En el 72% de las simulaciones donde Toluca resultó campeón, anotó antes del minuto 25. La presión inicial en el Nemesio Díez es vital para ganarle a Tigres.

En el 72% de las simulaciones donde Toluca resultó campeón, anotó antes del minuto 25. La presión inicial en el Nemesio Díez es vital para ganarle a Tigres. Contundencia de Paulinho: El delantero portugués es el factor diferencial. La IA muestra que si Paulinho tiene al menos tres remates a portería, marcará.

El delantero portugués es el factor diferencial. La IA muestra que si Paulinho tiene al menos tres remates a portería, marcará. Explotar la altura y el fondo físico: Toluca debe mantener un ritmo alto de juego para desgastar al rival en la altura.

Toluca debe mantener un ritmo alto de juego para desgastar al rival en la altura. Seguridad defensiva en transiciones: La IA detectó que el mayor riesgo para Toluca son los contragolpes.

Crédito: Mexsport

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