La IA realizó 150 simulaciones y predijo quién ganará la final de Concachampions entre Toluca y Tigres
La inteligencia artificial asegura que será un duelo sumamente parejo
Mientras los fanáticos de la UANL confían en su dupla perfecta para ser campeones, la gran final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Toluca y Tigres se juega primero en la tecnología. En este marco, la IA de Gemini realizó una simulación basada en múltiples variables y lanzó su predicción sobre quién ganará el título de Concachampions.
A partir de 150 simulaciones de este duelo definitivo, la inteligencia artificial arrojó un resultado extremadamente parejo pero ligeramente favorable a Toluca —que tiene a una promesa con futuro europeo—. Los de Antonio Mohamed levantaron el trofeo en el 50.6% de los escenarios, frente a un 49.4% de los de Guido Pizarro.
De acuerdo con las simulaciones realizadas, el marcador más probable es un 2-1 a favor de Toluca, resultado que le otorgaría el título en “La Bombonera”. Mientras los locales apostarán por el olfato goleador de Paulinho y su capitán Marcel Ruiz, los Felinos confiarán en la magia de Juan Brunetta y Ángel Correa.
TE PUEDE INTERESAR:
- Pasó sin pena ni gloria en Tigres y ahora tiene a su equipo en la final, en busca del bicampeonato
- Oportunidad soñada: André Jardine le daría lugar al joven que todos quieren en América para visitar a Pumas
- Vale 100 millones en Club América, Jardine lo ignora y otro equipo de la Liga BBVA MX ya se lo pidió prestado
Claves necesarias para que Toluca gane la final de la Concacaf Champions Cup 2026, según la IA
- Golpear primero en el “Infierno”: En el 72% de las simulaciones donde Toluca resultó campeón, anotó antes del minuto 25. La presión inicial en el Nemesio Díez es vital para ganarle a Tigres.
- Contundencia de Paulinho: El delantero portugués es el factor diferencial. La IA muestra que si Paulinho tiene al menos tres remates a portería, marcará.
- Explotar la altura y el fondo físico: Toluca debe mantener un ritmo alto de juego para desgastar al rival en la altura.
- Seguridad defensiva en transiciones: La IA detectó que el mayor riesgo para Toluca son los contragolpes.
Factores clave para que Tigres sea campeón de la Concachampions 2026, según la IA
- Controlar el ritmo y la posesión: Tigres necesita “enfriar” el partido. En las simulaciones donde los felinos ganaron, el equipo mantuvo la posesión por encima del 55%.
- El factor Nahuel Guzmán: El portero es fundamental en finales. Según la simulación, su efectividad en jugadas de táctica fija y una posible tanda de penales eleva las probabilidades de éxito de Tigres.
- Aprovechar los espacios de Helinho: El juego ofensivo de Toluca suele dejar desprotegidas las bandas. La IA indica que Tigres debe ser letal.