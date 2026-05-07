“La mejor dupla de México”: Tigres UANL confía plenamente en ser campeón de Concachampions por estos jugadores
El conjunto de Nuevo León sabe que jugará la final ante un Toluca recuperado
Tigres de la UANL le ganó ambos partidos a Nashville y avanzó la gran final de la Concacaf Champions Cup 2026. Ahora ya conoce su rival, que será nada menos que Toluca, en un partido 100% mexicano pero en el plano internacional. Los fanáticos de la U se ilusionan con ser campeones debido a que aseguran que “la mejor dupla de México” les dará el título el próximo 30 de mayo.
Al margen de que Tigres no consiguió los resultados que hacían definir el partido en El Volcán (finalmente será en el Nemesio Diez), el conjunto dirigido por Guido Pizarro tiene varios puntos positivos para encarar la final buscando la gloria. Los fanáticos confían en la dupla de Juan Brunetta y Ángel Correa, dos jugadores que la vienen rompiendo en este semestre.
El momento ideal que están viviendo Juan Brunetta y Ángel Correa en Tigres UANL
Ambos futbolistas argentinos están atravesando un momento espectacular con Los Felinos. Pues Brunetta lleva 4 goles y 1 asistencia en los últimos 4 partidos. Mientras tanto, Correa ya acumula 5 asistencias y 2 goles en los últimos 4 juegos. Precisamente en la revancha ante Nashville, Ángel le dio el pase para que Juan concrete el gol de la victoria para la U.
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Los números de Juan Brunetta en Tigres de la UANL
De acuerdo a los números brindados por BeSoccer, sitio que se especializa en estadísticas de los jugadores, así le ha ido a Brunetta en Tigres de la UANL:
- 128 partidos jugados (108 de titular)
- 41 goles convertidos
- 28 asistencias aportadas
- 13 amarillas y 1 roja
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Las estadísticas de Ángel Correa en Tigres de la UANL
Siempre según las cifras del sitio mencionado, los números de Ángel Correa en la U son los siguientes:
- 52 partidos jugados (47 de titular)
- 23 goles convertidos
- 13 asistencias aportadas
- 10 amarillas y 0 rojas.
¿Cuándo juegan Tigres y Toluca la final de la Concachampions 2026?
La gran final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entre Tigres y Toluca será el próximo 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nemesio Diez de los Diablos Rojos. El público del equipo de Nuevo León confía en su dupla argentina para ser campeones.